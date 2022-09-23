翔勝視野：西倫敦新盤 王牌出場

非也非也！買海外樓不離自用或投資，這兩年出現移民潮，用家當然大增，但投資者其實一直都在，而投資結合自用，更形成一股龐大需求。

做生意要看長線，世界愈變愈快，我們要跟得上，就要做足功課，不能坐着「食老本」。當市場上其他代理都爭相仿效推售英國屋之際，其實我們已經為下一輪投資趨勢做好準備。今年初英國宣布全面解封和開放，我們即時着手與當地發展商聯絡，深入了解他們未來的發展計劃，從而定出新一輪的銷售策略。

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鐵路盤水漲船高

有留意我們動向的朋友知道，我在年初早已預計倫敦新盤將於今年內強勢回歸，原因是英國大部分發展商去年按兵不動，主力推銷用家盤或舊盤餘下期數，但當地移民人數不斷上升，新盤的租售需求並沒有慢下來。去年所見，客戶收樓後的出租情況理想，出租價及回報率均超出預期。來到今年，英國社會已全面復常，建築工程重上軌道，發展商對本地及海外市場明顯變得進取，願意放出手上的王牌項目。

何謂王牌項目﹖其實就是符合最基本原則——Location，Location，Location！

尤其是Crossrail伊利沙伯線沿途的物業，近十年受惠於鐵路效應，不少地段的樓價水漲船高。記得十多年前伊利沙伯線拍板興建之時，我已熱切期待，因為鐵路開通不但令交通方便，而且Crossrail將東西倫敦貫通，有更深層的意義。事實上，Crossrail的確改變了倫敦以至附近地區的面貌，鐵路沿線的地方政府近年積極推行地區翻新及重建計劃，Canary Wharf、Woolwich、Whitechapel、Reading等地的樓價已逐一反映升幅，想趁低吸納，不妨考慮靠近Crossrail站約5至10分鐘路程的新興社區。

TFL十億重建計劃

位於西倫敦Zone 3的Acton，是我相當「睇好」的地區之一，此區以往發展停滯不前，但隨着Crossrail連接Acton Main Line站，近年被列為倫敦重點開發區之一，倫敦交通局（Transport for London, TFL）更耗資十億英鎊進行重建計劃，目標是將Acton改造成西倫敦未來核心及豪宅地段。

Acton對香港人來說可能較為陌生，究竟這個地區有甚麼潛質吸引TFL作出巨額投資﹖

其實Acton就在Ealing和Chiswick之間，Ealing是著名學區，Chiswick是豪宅及跨國企業集中地，倫敦不少高收入家庭和專才都喜歡住在這兩個遠離煩囂，但生活便利的地區。位處其中的Acton，可謂集兩區之大成，由Acton前往大型商業園區Chiswick Park只需數分鐘，園區內有Starbucks、Paramount、Singapore Airlines、AXA等七十多間跨國企業，提供超過二萬四千個就業機會。大量就業人口為Acton住宅物業提供源源不絕的租客，加上區內的公共設施得到翻新改善，預料將吸引更多倫敦東西區的上班族，有助帶動樓價。

現時Acton新盤的叫價仍屬於低水平，呎價約850鎊，租金回報約5%，以按揭最高可承造75%計，小型單位首期約4.6萬英鎊，以如此價錢買倫敦新盤，又怎可能會輸﹖