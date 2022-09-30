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專家觀點>海外置業錦囊

市場信息：英國倫敦、加拿大多倫多、馬來西亞吉隆坡、澳洲六大城市

倫敦ThamesCity展銷會

 

日期：10月1日及2日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

講座：中午12時、下午2時及4時

地點：香港中環中心63樓

代理：利嘉閣海外

查詢：6353 8230（WhatsApp）

 

 

加拿大學府區物業展銷會

 

日期：10月1日及2日（星期六及日）

時間：上午10時至下午5時

地點：香港金鐘港島香格里拉酒店5樓泰山廳

代理：SQM咫尺環球

查詢：9696 0081 / 9696 0082

 

 

澳洲六大城市現樓巡禮

 

日期：10月1日及2日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

講座：下午3時

地點：九龍尖沙咀星光行10樓1022室

代理：Ray White Hong Kong

預約：2376 1088

 

 

加拿大多倫多市中心豪華住宅 Queen Church展銷會

 

日期：10月1日及2日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室

代理：中原（海外）

查詢或報名：6418 8771

 

 

英國版九龍塘-倫敦西北Zone3 NW9

 

日期：10月1日及2日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

講座：下午2時

地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室

代理：中原（海外）

查詢或報名：6418 8771

 

 

吉隆坡市中心尊貴地段現樓

日期：10月1日及2日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

講座：下午2時

地點：九龍尖沙咀海港城 廣東道7號九倉電訊中心10樓

代理：中原（海外）

查詢及報名：8202 8986 / 6298 9271

 

註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com