市場信息：英國倫敦、加拿大多倫多、馬來西亞吉隆坡、澳洲六大城市

日期：10月1日及2日（星期六及日）
時間：上午11時至下午6時
講座：中午12時、下午2時及4時
地點：香港中環中心63樓
代理：利嘉閣海外
查詢：6353 8230（WhatsApp）
加拿大學府區物業展銷會
日期：10月1日及2日（星期六及日）
時間：上午10時至下午5時
地點：香港金鐘港島香格里拉酒店5樓泰山廳
代理：SQM咫尺環球
查詢：9696 0081 / 9696 0082
澳洲六大城市現樓巡禮
日期：10月1日及2日（星期六及日）
時間：上午11時至下午7時
講座：下午3時
地點：九龍尖沙咀星光行10樓1022室
代理：Ray White Hong Kong
預約：2376 1088
加拿大多倫多市中心豪華住宅 Queen Church展銷會
日期：10月1日及2日（星期六及日）
時間：中午12時至下午6時
地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室
代理：中原（海外）
查詢或報名：6418 8771
英國版九龍塘-倫敦西北Zone3 NW9
日期：10月1日及2日（星期六及日）
時間：中午12時至下午6時
講座：下午2時
地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室
代理：中原（海外）
查詢或報名：6418 8771
吉隆坡市中心尊貴地段現樓
日期：10月1日及2日（星期六及日）
時間：中午12時至下午6時
講座：下午2時
地點：九龍尖沙咀海港城 廣東道7號九倉電訊中心10樓
代理：中原（海外）
查詢及報名：8202 8986 / 6298 9271
註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com。