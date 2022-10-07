英國Watford地標屋苑The Eight Gardens 全球首推 同步開賣 28.5萬英鎊起

FMI至匯投資在本周末及日舉行的英國物業展銷會及講座中，便特別推出位於Watford的全新地標式屋苑The Eight Gardens，作全球首度發售，與英國同步。

編輯、製作：WAW Creation

雙線匯聚 14分鐘到倫敦Zone 1

The Eight Gardens由屢獲殊榮的英國上市發展商Berkeley Group打造，整個屋苑佔地6.2英畝，共1,266個單位，四周以綠化設計包圍，並設有創意裝置藝術；高級會所設施包括健身室、電影院、天台花園、禮賓服務等。

第一期首張價單由28.5萬英鎊起，提供開放式、一房至三房單位，面積407至855平方呎，是上車客及入門投資者之選。由屋苑步行4分鐘便可到達交通樞紐Watford Junction火車站，這裏雙線匯聚，14分鐘便可到倫敦Zone 1的Euston站，是倫敦通勤的最佳居住地點，被市場認為具有升值潛力的大型屋苑，租金回報相對較理想。

「倫敦後花園」 英國最宜居

據了解，香港人對於宜居排行榜頗為重視，因此對Watford的查詢度極高。而政府亦投入15億英鎊來活化，吸引多間大型企業及機構進駐當地，大力發展商業和零售業，提供逾54,700個就業機會。

此外，Watford更擁有「倫敦後花園」美譽，其綠化地區多不勝數，多年來亦保持優質管理標準，當中包括Cassiobury Park、Oxhey Park等，大大滿足喜愛戶外及大自然的朋友。在2021年，Watford總共有17個公園和戶外空間獲得Green Flag Awards獎項。

各方配套 一應俱全

Watford位處倫敦外環高速公路（M25）之內，擁有四通八達的交通網絡，開車往Heathrow Airport及Luton Airport只需20至30分鐘車程，乘搭地鐵15分鐘之內抵達倫敦Zone 1地區，滿足倫敦上班族的30分鐘生活圈需求，因此被Zoopla評為第一大通勤地點。

日常生活方面，Watford擁有多個購物、休閒娛樂熱點，包括1.8億英鎊打造的Atria Watford購物中心，設有超過 200 間零售商店、餐廳、電影院及娛樂設施。市內更有哈利波特影城。Watford擁有優良校網，15分鐘車程內有7間Ofsted評級「Outstanding」或「Good」的中學，毗鄰貴族級名校包括Harrow School及Eton College。

The Eight Gardens

地址：Watford, WD24 4AD

發展商：Berkeley Group

戶型：開放式、1-3房

室內面積：407-855平方呎

落成日期：2024年第三季至2025年第一季（第一期）

英國Watford物業展銷會及講座

日期：10月8日及9日（星期六及星期日）

地點：九龍尖沙咀馬哥孛羅香港酒店6樓

展銷會時間：上午11時至下午6時

講座時間：中午12時及下午3時

主辦：FMI至匯投資

登記及查詢：3758 2969 / 5611 8401（WhatsApp）