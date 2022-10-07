樓盤點睛：英國倫敦、加拿大多倫多

製作：WAW Creation

項目位於South Bermondsey的核心重建位置，鄰近將新建的車站，屆時能更快捷連接倫敦市中心。整個活化重建區佔地30英畝，目標提供4,000伙住宅單位，另外亦會興建一系列社區設施包括全新的公共空間、集辦公室、咖啡店和餐廳於一身的繁榮商業區、數碼媒體中心、零售商店街及最先進的體育場和競技場館。

Bermondsey Heights以節能及可持續性理念為設計核心，主座樓高26層，糅合高端商住元素，每個單位配設私人露台或冬日花園，可欣賞倫敦城市美景，95%的單位更享有雙重景觀。項目將設有園景庭院花園、天台花園和兒童遊樂場。

現時該區交通網相當發達，有多條巴士線服務，距離South Bermondsey車站只有400米步程，一站即達旅遊熱點London Bridge站。項目四周亦不乏綠化空間，如佔地63英畝，設有野生動物公園、划船湖、體育設施和咖啡店的Southwark公園等。

Bermondsey Heights

地址：London SE15

發展商：Barratt London

住宅數目：163伙

間隔：1至3房單位

面積：577至1,301平方呎

落成日期：2025年

入場價：445,000英鎊起

代理：仲量聯行

查詢：3759 0909

電郵：irp.hk@ap.jll.com

香港展銷會

日期：10月8及9日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

研討會：下午3時

地點：香港文華東方酒店1樓百花廳

加拿大多倫多 Yonge & Wellesley大學地鐵站旁全新項目 售加幣60萬元起

Yonge & Wellesley大學地鐵站旁全新項目由擁有40年經驗，多倫多三大發展商之一PLAZA CORP興建，提供Semi-Detach半獨立屋、Townhouses聯排別墅及Condos住宅大廈選擇，市場罕有。住宅大廈樓高41層，提供近600個單位，設有1至3房單位。展銷會同場推介有北約克Yonge & Finch罕有 Townhouses & Condos。

項目位於Yonge & Wellesley黃金地段，1分鐘內步行到達Wellesley地鐵站，5分鐘內步行到達多倫多大學U of T，鄰近第一國際金融中心，10分鐘內步行達名店區Yorkville、TMU（Ryerson）大學、Eaton Centre大型購物商場及多間加拿大排行第一的專科醫院，是多倫多租務市場最炙手可熱的優越地段。

項目設有華麗大堂，24小時禮賓服務及網購速遞服務，有近20,000平方呎的六星級會所，包括配套廚房的派對室、會議室、專業健身中心、游泳池、瑜珈室、短期辦公室及設有燒烤區的戶外庭園等，設施齊全。

香港獨家展銷會

日期：10月8及9日（星期六及日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：灣仔港灣道1號香港君悅酒店M層Salon Room 1–4

（展銷會提供 1 號停車場免費泊車）

查詢：9828 9959

Whatsapp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk