市場信息：澳洲墨爾本、布里斯班、新加坡、泰國、英國倫敦樓盤推介

時間：上午11時至下午7時
講座：下午2時半
地點：九龍尖沙咀星光行10樓1022室
（The Coogee Display Gallery）
代理：Ray White Hong Kong
預約查詢：2376 1088
製作：WAW Creation
布里斯班極罕有全新豪宅項目展銷會
（一）日期：10月8日（星期六）
時間：上午11時至下午5時
講座：下午1時半
地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓宋廳
（二）日期：10月9日（星期日）
時間：上午11時至下午6時
地點：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 22樓全層
代理：利安環球
網上登記：https://www.rae-on.com/event/20221008-brisbane-33-manning/
新加坡最高豪宅Wallich Residence
日期：10月8日及9日（星期六及日）
時間：中午12時至下午6時
講座：下午3時
地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室
代理：中原（海外）
查詢或報名：8300 0295 / WhatsApp 5933 0622
泰國BTS沿線海景新盤展銷會
日期： 10月8日及9日（星期六及日）
時間：下午2時至6時
地點：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓
代理：GOLDEN EMPEROR
查詢：9601 8356（Whatsapp）
網上登記：https://goldenemperor.wufoo.com/forms/qhtt0l61tv9p98/
The Eight Gardens 香港展銷會
日期：10月8日及9日（星期六及日）
時間：上午11時至下午6時
講座：中午12時，下午4時
地點：香港中環置地廣場公爵大廈30/F 3001室
代理：第一國際物業
查詢：2383 8992
英國倫敦排屋置業靚區推介會
日期：10月8日及9日（星期六及日）
時間：中午12時至下午6時
講座：下午3時
地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室
代理：中原（海外）
查詢或報名：6418 8771
註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com。