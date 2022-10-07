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專家觀點>海外置業錦囊

市場信息：澳洲墨爾本、布里斯班、新加坡、泰國、英國倫敦樓盤推介

英國倫敦 Chelsea Riverview 西倫敦奢華河畔住宅

墨爾本「買地起屋」展銷會

日期：10月8日及9日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

講座：下午2時半

地點：九龍尖沙咀星光行10樓1022室

（The Coogee Display Gallery）

代理：Ray White Hong Kong

預約查詢：2376 1088

 

製作：WAW Creation

 

 

布里斯班極罕有全新豪宅項目展銷會

（一）日期：10月8日（星期六）

時間：上午11時至下午5時

講座：下午1時半

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓宋廳

（二）日期：10月9日（星期日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 22樓全層

代理：利安環球

網上登記：https://www.rae-on.com/event/20221008-brisbane-33-manning/

 

新加坡最高豪宅Wallich Residence

日期：10月8日及9日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

講座：下午3時

地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室

代理：中原（海外）

查詢或報名：8300 0295 / WhatsApp 5933 0622

 

泰國BTS沿線海景新盤展銷會

日期： 10月8日及9日（星期六及日）

時間：下午2時至6時

地點：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓

代理：GOLDEN EMPEROR

查詢：9601 8356（Whatsapp）

網上登記：https://goldenemperor.wufoo.com/forms/qhtt0l61tv9p98/

 

The Eight Gardens 香港展銷會

日期：10月8日及9日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

講座：中午12時，下午4時

地點：香港中環置地廣場公爵大廈30/F 3001室

代理：第一國際物業

查詢：2383 8992

 

英國倫敦排屋置業靚區推介會

日期：10月8日及9日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

講座：下午3時

地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室

代理：中原（海外）

查詢或報名：6418 8771

 

註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com