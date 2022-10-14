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樓盤點睛：英國諾域治、英國倫敦

【Presented by：WAW Creation

英國諾域治 St James Quay  River Wensum  河畔大型屋苑

 

英國諾域治（Norwich）地標項目St James Quay，坐落熱門地帶River Wensum旁，距離Norwich市中心僅數步之遙，生活便利。項目更融合時尚建築及傳承歷史文化氣息，打造成全新社區。

Norwich是英國其中一個低罪案率城市，在2018至2022年更被《星期日泰晤士報》評為「Best Place to Live」，是最宜居的英格蘭東部城市。市內有商店、美食、市集、畫廊、醫院、兩座大教堂及兩所大學，生活設施一應俱全。

St James Quay坐落於古羅馬歷史名城內的現代建築，由獲獎5星級開發商Hill 打造，提供2座大廈共61個單位，並設有35個固定車位。鄰近亦有咖啡廳、便利店、印刷博物館、水上活動中心等配套。租金回報預計可高達7%。

Norwich屬於Norfolk郡，是倫敦以外的第二個住宅選擇；樓價比倫敦低40%，約有21%的Norwich居民來自倫敦。90分鐘車程可直達倫敦Liverpool Street站；70分鐘車程至劍橋，樓價亦遠低於劍橋。

項目距離市中心約10至15分鐘步程，步行10分鐘到達Norwich火車站，駕車16分鐘到Norwich機場，1小時50分鐘到Stanstead Airport。而在項目3英里範圍內有約20 間被Ofsted評為「Outstanding」學校，10分鐘即達英國排名25的著名大學 University of East Anglia，是不少家長為子女升學鋪路的心儀城市。

 

St James Quay

地址：Barrack Street, Norwich, NR3, 1TY

發展商：Hill Group

面積：467至908平方呎

戶型：一房、兩房，兩房複式

產權：250年租賃產權

售價：169,950英鎊起

代理：L2 International

查詢：3653 7103 / 6286 4657（Whatsapp）

電郵：info.hk@L2international.com

展銷會

日期：10月15及16日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓維多利亞廳

查詢：6286 4657

網址：https://hk.l2international.com/st-james-quay/

 

 

 

英國倫敦 London Square Nine Elms  地標豪宅  繪畫倫敦新的天際線

 

Nine Elms九榆樹區位於倫敦西南部，泰晤士河南岸Westminster對面，環境優越，是近年備受租客青睞的居住熱點。英國著名發展商London Square在該區打造了一個全新地標式豪宅London Square Nine Elms，並由全球知名建築師Allies and Morrison匠心設計，塑造成一座非凡的六角形建築住宅大廈，憑藉美輪美奐的建築外形，勢將成為倫敦天際線的其中一員。

項目樓高23層，提供開放式、1房、2房及3房單位設擇，配套私人陽台可俯瞰毗鄰的美國大使館、九榆樹公園，高層單位更可飽覽泰晤士河及倫敦優美全景。此外，項目設有五星級會所、時尚大堂、會客室連工作間、配備充電位的地下停車場、貫穿整個項目的公共空間及庭院花園等，並提供24小時禮賓服務及嚴密保安系統，給住戶優尚生活享受。

九榆樹區不僅吸引美國大使館進駐，也有被列為二級歷史建築的知名文化地標巴特西發電站，經重新規劃，有蘋果公司等全球科技企業進駐。區內更有超過250家商店、咖啡廳及餐館，全部步行可達。項目鄰近更有多間倫敦著名的頂尖大學，包括倫敦帝國學院、倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院、倫敦國王學院及倫敦大學亞非學院等，社區配套完善。加上Nine Elms和Battersea全新地鐵站啟用，前往West End及金融城僅需15分鐘車程。

 

London Square Nine Elms

地址：Ponton Road, London

發展商：London Square Developments Limited

住宅數目：186個

單位間隔：開放式、1房、2房及3房

售價：599,000英鎊起

預計落成日期：2025年第3季起

香港展銷會

日期：10月15及16日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港文華東方酒店2樓愛丁堡廳

代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅

查詢：2842 4472

電郵：IRS@savills.com.hk