樓盤點睛：英國諾域治、英國倫敦

英國諾域治(Norwich)地標項目St James Quay,坐落熱門地帶River Wensum旁,距離Norwich市中心僅數步之遙,生活便利。項目更融合時尚建築及傳承歷史文化氣息,打造成全新社區。

Norwich是英國其中一個低罪案率城市,在2018至2022年更被《星期日泰晤士報》評為「Best Place to Live」,是最宜居的英格蘭東部城市。市內有商店、美食、市集、畫廊、醫院、兩座大教堂及兩所大學,生活設施一應俱全。

St James Quay坐落於古羅馬歷史名城內的現代建築,由獲獎5星級開發商Hill 打造,提供2座大廈共61個單位,並設有35個固定車位。鄰近亦有咖啡廳、便利店、印刷博物館、水上活動中心等配套。租金回報預計可高達7%。

Norwich屬於Norfolk郡,是倫敦以外的第二個住宅選擇;樓價比倫敦低40%,約有21%的Norwich居民來自倫敦。90分鐘車程可直達倫敦Liverpool Street站;70分鐘車程至劍橋,樓價亦遠低於劍橋。

項目距離市中心約10至15分鐘步程,步行10分鐘到達Norwich火車站,駕車16分鐘到Norwich機場,1小時50分鐘到Stanstead Airport。而在項目3英里範圍內有約20 間被Ofsted評為「Outstanding」學校,10分鐘即達英國排名25的著名大學 University of East Anglia,是不少家長為子女升學鋪路的心儀城市。

St James Quay

地址:Barrack Street, Norwich, NR3, 1TY

發展商:Hill Group

面積:467至908平方呎

戶型:一房、兩房,兩房複式

產權:250年租賃產權

售價:169,950英鎊起

代理:L2 International

查詢:3653 7103 / 6286 4657(Whatsapp)

電郵:info.hk@L2international.com

展銷會

日期:10月15及16日(星期六及日)

時間:上午11時至下午6時

地點:中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓維多利亞廳

查詢:6286 4657

網址:https://hk.l2international.com/st-james-quay/

英國倫敦 London Square Nine Elms 地標豪宅 繪畫倫敦新的天際線

Nine Elms九榆樹區位於倫敦西南部,泰晤士河南岸Westminster對面,環境優越,是近年備受租客青睞的居住熱點。英國著名發展商London Square在該區打造了一個全新地標式豪宅London Square Nine Elms,並由全球知名建築師Allies and Morrison匠心設計,塑造成一座非凡的六角形建築住宅大廈,憑藉美輪美奐的建築外形,勢將成為倫敦天際線的其中一員。

項目樓高23層,提供開放式、1房、2房及3房單位設擇,配套私人陽台可俯瞰毗鄰的美國大使館、九榆樹公園,高層單位更可飽覽泰晤士河及倫敦優美全景。此外,項目設有五星級會所、時尚大堂、會客室連工作間、配備充電位的地下停車場、貫穿整個項目的公共空間及庭院花園等,並提供24小時禮賓服務及嚴密保安系統,給住戶優尚生活享受。

九榆樹區不僅吸引美國大使館進駐,也有被列為二級歷史建築的知名文化地標巴特西發電站,經重新規劃,有蘋果公司等全球科技企業進駐。區內更有超過250家商店、咖啡廳及餐館,全部步行可達。項目鄰近更有多間倫敦著名的頂尖大學,包括倫敦帝國學院、倫敦大學學院、倫敦政治經濟學院、倫敦國王學院及倫敦大學亞非學院等,社區配套完善。加上Nine Elms和Battersea全新地鐵站啟用,前往West End及金融城僅需15分鐘車程。

London Square Nine Elms

地址:Ponton Road, London

發展商:London Square Developments Limited

住宅數目:186個

單位間隔:開放式、1房、2房及3房

售價:599,000英鎊起

預計落成日期:2025年第3季起

香港展銷會

日期:10月15及16日(星期六及日)

時間:上午11時至下午6時

地點:香港文華東方酒店2樓愛丁堡廳

代理:第一太平戴維斯(香港)有限公司,國際住宅

查詢:2842 4472

電郵:IRS@savills.com.hk