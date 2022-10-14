翔勝視野：萬眾期待 Bristol新盤獨家開售

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博覽會第一場講座在早上十一時開始，主題是「Bristol深度介紹」，由居住在當地的香港人和專家分享Bristol的生活資訊，原先有同事擔心假期的早場乏人問津，結果反應熱烈，再一次印證Bristol的吸引力。

多華人聚居 有「英國海港城」之譽

這個英國西南部最大的城市，西面是愛爾蘭海，以往一直多華人聚居，近年成為香港人熱門的落腳地，有當地港人索性稱呼Bristol為英國海港城。有留意英國樓市資訊的朋友可能會發現，Bristol在移民群組的查詢度極高，但環顧本港代理，竟然沒有Bristol的新盤，是一個也沒有！原因相信大家都估到，全因當地需求太大，根本沒有餘貨推向海外。

我經常教客人買樓前先寫定wishlist，然後用排除法找出自己最重視的項目，可能是學校、治安、交通、就業或樓價，通常我會提醒客人不要太貪心，滿足頭兩、三項已足夠，不過如果心儀之地是Bristol，的確有機會一次過滿足你所有願望。

擁多項優勢 樓價落後倫敦「一大截」

Bristol是中世紀舊城，擁有深厚的歷史文化，區內著名學府有University of Bristol和UWE Bristol，大學的科研成果帶動了初創發展，令Bristol成為英國初創企業最活躍和成功的地區之一；城市氣氛年輕有活力，曾先後入選宜居城市、安全城市、快樂城市排行榜。一口氣數了Bristol多項優勢，還有壓軸一點，就是當地樓價比起倫敦仍落後一大截，因此一直有大量捧場客，甚至有客人表示等Bristol新盤等到頸都長！

市場需求我們當然清楚，事實上我們一直默默發功，緊密聯絡英國發展商爭取代理優質新盤，等了又等，最近終於等到好消息，我們獨家取得英國上市發展商Crest Nicholson旗下的Bristol新盤來港發售，一屋苑之內有齊兩房單位、三房及四房洋房別墅，而且售價有驚喜，兩房單位二十八萬英鎊起、洋房別墅四十一萬英鎊起，如今英鎊雖然稍微站穩，但計匯價依然有「着數」。

機會可遇不可求?!

要知道，Bristol的樓盤有九成九以上由當地用家消化，每次新盤開售，情況就像香港早幾年的市況，誇張程度是要排隊抽簽，還要搶先入票。

別誤會我在促銷，Bristol的樓盤根本不用推，客人早已在輪候區守候，今次我們憑着與發展商的友好關係取得香港獨家代理，總算對客人有所交代。如果你還在猶豫，到一天你忽然醒覺，可能又要排在隊尾重新等待機會！