翔勝視野：萬眾期待 Bristol新盤獨家開售

【Presented by WAW Creation】近兩年來，香港人對於是否移居﹖是否買英國樓﹖買樓應買哪一區﹖買house或買flat﹖一直有很多疑問，去年我們面對大量重重複複的問題，辦了一場「買英國樓100問」的講座解答疑難；想不到今年遇上的新客戶問題更多，不少人對英國地區和樓市不清不楚，於是我們上星期舉辦了一次「英國置業及地區分析博覽2022」，參加人數接近七百人次，令我們深深感受到香港人實在需要更多資訊和專業意見去協助他們作出選擇。
Presented by：WAW Creation
博覽會第一場講座在早上十一時開始，主題是「Bristol深度介紹」，由居住在當地的香港人和專家分享Bristol的生活資訊，原先有同事擔心假期的早場乏人問津，結果反應熱烈，再一次印證Bristol的吸引力。
這個英國西南部最大的城市，西面是愛爾蘭海，以往一直多華人聚居，近年成為香港人熱門的落腳地，有當地港人索性稱呼Bristol為英國海港城。有留意英國樓市資訊的朋友可能會發現，Bristol在移民群組的查詢度極高，但環顧本港代理，竟然沒有Bristol的新盤，是一個也沒有！原因相信大家都估到，全因當地需求太大，根本沒有餘貨推向海外。
我經常教客人買樓前先寫定wishlist，然後用排除法找出自己最重視的項目，可能是學校、治安、交通、就業或樓價，通常我會提醒客人不要太貪心，滿足頭兩、三項已足夠，不過如果心儀之地是Bristol，的確有機會一次過滿足你所有願望。
Bristol是中世紀舊城，擁有深厚的歷史文化，區內著名學府有University of Bristol和UWE Bristol，大學的科研成果帶動了初創發展，令Bristol成為英國初創企業最活躍和成功的地區之一；城市氣氛年輕有活力，曾先後入選宜居城市、安全城市、快樂城市排行榜。一口氣數了Bristol多項優勢，還有壓軸一點，就是當地樓價比起倫敦仍落後一大截，因此一直有大量捧場客，甚至有客人表示等Bristol新盤等到頸都長！
市場需求我們當然清楚，事實上我們一直默默發功，緊密聯絡英國發展商爭取代理優質新盤，等了又等，最近終於等到好消息，我們獨家取得英國上市發展商Crest Nicholson旗下的Bristol新盤來港發售，一屋苑之內有齊兩房單位、三房及四房洋房別墅，而且售價有驚喜，兩房單位二十八萬英鎊起、洋房別墅四十一萬英鎊起，如今英鎊雖然稍微站穩，但計匯價依然有「着數」。
要知道，Bristol的樓盤有九成九以上由當地用家消化，每次新盤開售，情況就像香港早幾年的市況，誇張程度是要排隊抽簽，還要搶先入票。
別誤會我在促銷，Bristol的樓盤根本不用推，客人早已在輪候區守候，今次我們憑着與發展商的友好關係取得香港獨家代理，總算對客人有所交代。如果你還在猶豫，到一天你忽然醒覺，可能又要排在隊尾重新等待機會！