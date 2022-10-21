moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

專家觀點>海外置業錦囊

預期英國樓市明年跌5-6% 曾志英建議年初伺機入市

【Presented by：WAW Creation】英國減稅方案「彈出彈入」，匯率有如坐「過山車」，港元兌英鎊曾在9月27日急插至8.42，現卻回升至接近9算水平。財經專家曾志英（曾SIR）認為英鎊匯率短時間難再試低位，更預期明年英國樓價會下跌5-6%，加上英鎊匯率「打八折」，有意英國置業的港人想「食盡」匯率及樓價優勢，明年初可留意時機。

 

 

英國在9月23日公布大規模減稅方案，引發金融市場劇烈震盪。曾志英表示，從英國首相卓慧思過去數月表現，看到她在政治舞台實戰方面比較經驗不足，始料不到她未有顧及英國財政實力，因而推出減稅方案後，公開市場的反應相當負面，同時也相信對沖及沽空機構早已「儲定子彈」等待方案推出，因此英鎊市場出現明顯波動，英鎊兌美元跌至1.03水平，及至新財相侯俊偉上任宣布暫停減稅方案後，匯率反彈至1.15水平。

減稅方案原意刺激經濟成長，收回方案或令人感到願望落空。曾志英坦言，卓慧思推說減稅方案（取消45%的最高所得稅稅率）由前財相決定，她事前並不知情，說法已令市場嘩然。保守黨亦未見齊心支持，似有黨內之間的人事及政治鬥爭。加上英倫銀行罕見對方案有強烈反應，並動用650億英鎊救市，這些因素都相當負面。由於方案趕急推出，諮詢又未夠成熟，所以得出反效果。特別是取消入息稅基本稅率由20%下調至19%，以及煤電價格保障的紓困方案，由原本2年縮減至維持至明年4月。

 

料匯率短期難再跌穿

英鎊匯率急跌令人始料不及，曾志英表示，今次可說是「黑天鵝」事件，雖然英鎊暫時喘定，但難料會否再試英鎊兌美元的1.03低位。除非再有「黑天鵝」出現，否則短時間難以跌穿。要留意英國本身的經濟基礎，步入衰退情況的嚴重程度、俄羅斯對歐洲的能源限制帶來的打擊程度，以至蘇格蘭會否再次推動獨立公投等，相信要再有「大事件」動搖英國基礎，英鎊才會再試低位。現已盛傳英倫銀行下次將會大幅加息1厘或以上，相信可暫時「止咳」，令英鎊短期不會再試穿低位。

 

明年樓市需求或減少

瑞銀預測明年英國樓市逆轉，明年英國樓價會下跌10%至15%。而英國網絡房地產代理商Rightmove數據則顯示，英國10月房屋平均價按月上升0.9%。曾志英認為瑞銀的估計較為悲觀，因為英國樓市需求向來穩定，加上早前推出幫助年青人置業的最高九成半按揭貸款措施，都會對樓市有幫助。他估計明年樓價會下跌5%至6%，原因是按揭供款增加，很多機構亦預測英國明年會正式步入衰退，購買力減弱，這些因素都會令樓市需要減少。

惟在現今環境下，曾志英認為對港人購買英國樓更為有利，原因是英鎊大幅下跌，匯率已「打八折」，若加上明年樓價下跌5%至6%，將會相當吸引。例如在曼徹斯特、利物浦、諾定咸樓價低，對於有能力全數支付樓價的港人，明年可能是一個很好的入市機會。

 

留意美國加息及美元走勢

對於英鎊匯價會否反彈，減少匯價誘因。曾志英指出，現時美元強勢，但已有人認為美元已是「強弩之末」，未必可持續依靠加息推升美元。他估計美國會維持11月加息0.75厘，觀乎利率期貨市場，12月中也有很大機會加息0.75厘。估計美元在到年底前維持強勢。但由於美國每次加息都要承擔高額債息，亦會構成的經濟壓力問題，明年情況值得留意。一旦美元由高位回落，其他貨幣就會回升。所以計劃英國置業人士，要「食盡」匯率及樓價優勢，明年初就要留意。此外，加息為抗通脹，最近消費者物價指數（CPI）比市場預期為高，但仍維持在8%左右水平，只是橫行而未有突破向上，如果通脹走勢下行，就沒有誘因大幅加息。