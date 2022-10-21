預期英國樓市明年跌5-6% 曾志英建議年初伺機入市

英國在9月23日公布大規模減稅方案，引發金融市場劇烈震盪。曾志英表示，從英國首相卓慧思過去數月表現，看到她在政治舞台實戰方面比較經驗不足，始料不到她未有顧及英國財政實力，因而推出減稅方案後，公開市場的反應相當負面，同時也相信對沖及沽空機構早已「儲定子彈」等待方案推出，因此英鎊市場出現明顯波動，英鎊兌美元跌至1.03水平，及至新財相侯俊偉上任宣布暫停減稅方案後，匯率反彈至1.15水平。

減稅方案原意刺激經濟成長，收回方案或令人感到願望落空。曾志英坦言，卓慧思推說減稅方案（取消45%的最高所得稅稅率）由前財相決定，她事前並不知情，說法已令市場嘩然。保守黨亦未見齊心支持，似有黨內之間的人事及政治鬥爭。加上英倫銀行罕見對方案有強烈反應，並動用650億英鎊救市，這些因素都相當負面。由於方案趕急推出，諮詢又未夠成熟，所以得出反效果。特別是取消入息稅基本稅率由20%下調至19%，以及煤電價格保障的紓困方案，由原本2年縮減至維持至明年4月。

料匯率短期難再跌穿

英鎊匯率急跌令人始料不及，曾志英表示，今次可說是「黑天鵝」事件，雖然英鎊暫時喘定，但難料會否再試英鎊兌美元的1.03低位。除非再有「黑天鵝」出現，否則短時間難以跌穿。要留意英國本身的經濟基礎，步入衰退情況的嚴重程度、俄羅斯對歐洲的能源限制帶來的打擊程度，以至蘇格蘭會否再次推動獨立公投等，相信要再有「大事件」動搖英國基礎，英鎊才會再試低位。現已盛傳英倫銀行下次將會大幅加息1厘或以上，相信可暫時「止咳」，令英鎊短期不會再試穿低位。

明年樓市需求或減少

瑞銀預測明年英國樓市逆轉，明年英國樓價會下跌10%至15%。而英國網絡房地產代理商Rightmove數據則顯示，英國10月房屋平均價按月上升0.9%。曾志英認為瑞銀的估計較為悲觀，因為英國樓市需求向來穩定，加上早前推出幫助年青人置業的最高九成半按揭貸款措施，都會對樓市有幫助。他估計明年樓價會下跌5%至6%，原因是按揭供款增加，很多機構亦預測英國明年會正式步入衰退，購買力減弱，這些因素都會令樓市需要減少。

惟在現今環境下，曾志英認為對港人購買英國樓更為有利，原因是英鎊大幅下跌，匯率已「打八折」，若加上明年樓價下跌5%至6%，將會相當吸引。例如在曼徹斯特、利物浦、諾定咸樓價低，對於有能力全數支付樓價的港人，明年可能是一個很好的入市機會。

留意美國加息及美元走勢

對於英鎊匯價會否反彈，減少匯價誘因。曾志英指出，現時美元強勢，但已有人認為美元已是「強弩之末」，未必可持續依靠加息推升美元。他估計美國會維持11月加息0.75厘，觀乎利率期貨市場，12月中也有很大機會加息0.75厘。估計美元在到年底前維持強勢。但由於美國每次加息都要承擔高額債息，亦會構成的經濟壓力問題，明年情況值得留意。一旦美元由高位回落，其他貨幣就會回升。所以計劃英國置業人士，要「食盡」匯率及樓價優勢，明年初就要留意。此外，加息為抗通脹，最近消費者物價指數（CPI）比市場預期為高，但仍維持在8%左右水平，只是橫行而未有突破向上，如果通脹走勢下行，就沒有誘因大幅加息。