樓盤點睛：英國倫敦、泰國布吉樓盤推介

Berkeley Group旗下大型豪華住宅Prince of Wales Drive最後一期Upper Park Residences，現推出全新一座Park West，並以首批價單發售，適逢英鎊低水，帶來入手倫敦1區物業的良機。

項目選址倫敦市中心的完善優化地段，坐擁年青活力的Nine Elms，距離Chelsea高級時尚文化地僅1英里範圍，美術館、名店、米芝蓮食府、著名景點咫尺之間。舉步之遙可達河畔200英畝的Battersea Park，是真正城市綠洲。

由項目步行3分鐘可達Battersea Park火車站，5分鐘步程到全新地鐵北延綫Battersea Power Station站，該處通過二級歷史建築活化後全球矚目，除了時尚餐飲商店、娛樂設施及水上巴士服務，更吸引蘋果公司總部進駐。項目亦鄰近多間Ofsted評級的Outstanding中小學，經全新地鐵北延綫，還可迅速抵達King's College、LSE、UCL等世界頂尖學府。

項目提供1至4房單位選擇，可俯瞰Battersea Park、泰晤士河、金融城及中央花園壯麗全景。屋苑配套24小時禮賓服務，設有世界級一流住客設施，包括佔項目整體面積一半的2.5英畝園藝花園，空中酒吧及休憩廳；並有星級會所設施，例如游泳池、養生池、水療、放影室、卡拉OK室、靈活工作間、音樂室及圖書館等。預計租金回報可達3.5%至3.7%，管理費約每平方呎4.95英鎊。

Prince of Wales Drive展銷會

日期：10月22及23日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環置地廣場公爵大廈30樓3001室Berkeley辦公室

查詢：2820 6553

Whatsapp：https://bit.ly/2QAc3YJ

電郵：ipm.hongkong@cbre.com.hk

泰國布吉 全新別墅物業 人氣度假天堂 別墅入門系列

布吉島是泰國境內最大的島嶼，擁有豐富的天然資源與美景，更是熱門的旅遊景點、度假首選。今年全新落成的特色別墅距離機場僅10分鐘車程，社區生活及娛樂配備齊全，自住或投資兩者皆宜。

別墅採用日式簡約設計，與布吉島的海邊自然景色融合，非常適合休閒度假生活。步行數分鐘有711超市、肯德基餐廳、AMAZON咖啡廳、郵局、炸雞店、藥店等，生活配備齊全。娛樂方面，駕車約20分鐘可到達Central旗下大型購物街 Porto de Phuket及大型購物中心Robinson Lifestyle Thalang。另外，駕車約15分鐘可到達邁考海灘，盡享陽光與海灘的歡樂時光。別墅提供兩房一廳連車位，售價約港幣118萬元，出租回報可達6%。

別墅 UTT92

間隔：兩房一廳連車位

面積：約904平方呎

售價︰5,493,400泰銖（約港幣118萬元）

傢俱︰500,000泰銖（約港幣10.7萬元）

代理：Sakura Global Property Limited

泰國物業免費一對一諮詢

日期：星期一至日

時間：早上11時至6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

查詢：5133 0626