樓盤點睛：英國倫敦、泰國布吉島樓盤推介

【Presented by：WAW Creation】
二級歷史建築Battersea Power Station剛於10月14日開幕，這裏曾是榮獲四項奧斯卡金像獎的電影《皇上無話兒》及電影《蝙蝠俠 — 黑夜之神》之拍攝場地，現正推出全新一期住宅項目Koa at Electric Boulevard，由國際知名建築公司Foster + Partners精心打造，提供204個開放式、一房及兩房單位。
Koa at Electric Boulevard建築外觀設計蜿蜒彎曲，室內設計則現代清新，配備高品質裝飾及落地玻璃，提供專用工作空間，更備有「Dawn」及「Dusk」兩款獨特設計配色，為每戶帶來截然不同的居室氣氛。住戶既可享創新設計的陽光草坪、燒烤區、野餐區，以及豐富的動植物群。在頂樓兩層還有一個8,350平方呎的空中休息廳，設有日落酒吧、工作區、戲院、貴賓廳及健身室。而在項目低層則設有兩層零售空間，延伸了Electric Boulevard全新名店街及連接The Power Station。
在這新河畔社區，住戶可坐擁六英畝的Power Station Park、倫敦1區地鐵站，享有超過100間商店、酒吧、餐廳及休閒場所帶來的樂趣，還有即將開幕的Lift 109非凡玻璃升降機體驗，飽覽倫敦天際線景色，投入燈光節及夏季表演節目等各種文化活動。
地址：15 Electric Boulevard, London SW11 8DH
發展商：Sime Darby Property、SP Setia及The Employees' Provident Fund
落成日期：2023年第四季起
地點：香港文華東方酒店2樓皇后像廳及歷山廳
代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅
查詢：（852）2842 4472；IRS@savills.com.hk
查詢：（852）3759 0909；irp.hk@ap.jll.com
布吉島是泰國熱門的旅遊景點之一，擁有豐富的天然資源及美景，獲得世界級旅遊目的地排名第六名，並享有東南亞排名第一最美麗之稱的海島。全新公寓位於拉威海灘與奈漢海灘中間，位置優勢，亦是布吉島唯一可以步行至2大海灘的公寓。
公寓鄰近當地人及遊客喜愛，價廉物美的海鮮市場，步行約12分鐘可達。附近亦有24小時不夜城，無論是SPA、KTV及海鮮自助餐廳，休閒娛樂配備應有盡有，不受時間限制。
公寓由泰國布吉最大的發展商開發，該發展商更連續4年蟬聯布吉島最佳房地產開發商，信心保證之選。公寓裝修簡約舒適，配套設施豐富。住客可在日式園林泡湯及日式休息廳，享受日式生活，附近亦有「最强配套」之普吉島國際會議中心。公寓入場價只需約港幣58萬元，可選連租約購買，回報可達7%。業主更可體驗每年10天免費入住。
代理：Sakura Global Property Limited