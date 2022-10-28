樓盤點睛：英國倫敦、泰國布吉島樓盤推介

二級歷史建築Battersea Power Station剛於10月14日開幕，這裏曾是榮獲四項奧斯卡金像獎的電影《皇上無話兒》及電影《蝙蝠俠 — 黑夜之神》之拍攝場地，現正推出全新一期住宅項目Koa at Electric Boulevard，由國際知名建築公司Foster + Partners精心打造，提供204個開放式、一房及兩房單位。

Koa at Electric Boulevard建築外觀設計蜿蜒彎曲，室內設計則現代清新，配備高品質裝飾及落地玻璃，提供專用工作空間，更備有「Dawn」及「Dusk」兩款獨特設計配色，為每戶帶來截然不同的居室氣氛。住戶既可享創新設計的陽光草坪、燒烤區、野餐區，以及豐富的動植物群。在頂樓兩層還有一個8,350平方呎的空中休息廳，設有日落酒吧、工作區、戲院、貴賓廳及健身室。而在項目低層則設有兩層零售空間，延伸了Electric Boulevard全新名店街及連接The Power Station。

在這新河畔社區，住戶可坐擁六英畝的Power Station Park、倫敦1區地鐵站，享有超過100間商店、酒吧、餐廳及休閒場所帶來的樂趣，還有即將開幕的Lift 109非凡玻璃升降機體驗，飽覽倫敦天際線景色，投入燈光節及夏季表演節目等各種文化活動。

Koa at Electric Boulevard, Battersea Power Station

地址：15 Electric Boulevard, London SW11 8DH

發展商：Sime Darby Property、SP Setia及The Employees' Provident Fund

住宅數目：204個

間隔：開放式、1及 2房單位

售價：由560,000英鎊起

落成日期：2023年第四季起

香港展銷會

日期：10月29及30日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港文華東方酒店2樓皇后像廳及歷山廳

代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅

查詢：（852）2842 4472；IRS@savills.com.hk

代理：仲量聯行投資有限公司

查詢：（852）3759 0909；irp.hk@ap.jll.com

泰國布吉島 U2 Mini公寓 擁2大海灘 入場價僅約港幣58萬元

布吉島是泰國熱門的旅遊景點之一，擁有豐富的天然資源及美景，獲得世界級旅遊目的地排名第六名，並享有東南亞排名第一最美麗之稱的海島。全新公寓位於拉威海灘與奈漢海灘中間，位置優勢，亦是布吉島唯一可以步行至2大海灘的公寓。

公寓鄰近當地人及遊客喜愛，價廉物美的海鮮市場，步行約12分鐘可達。附近亦有24小時不夜城，無論是SPA、KTV及海鮮自助餐廳，休閒娛樂配備應有盡有，不受時間限制。

公寓由泰國布吉最大的發展商開發，該發展商更連續4年蟬聯布吉島最佳房地產開發商，信心保證之選。公寓裝修簡約舒適，配套設施豐富。住客可在日式園林泡湯及日式休息廳，享受日式生活，附近亦有「最强配套」之普吉島國際會議中心。公寓入場價只需約港幣58萬元，可選連租約購買，回報可達7%。業主更可體驗每年10天免費入住。

U2 Mini

地址：布吉島奈漢海灘旁

發展商：UTOPIA

間隔：開放式、兩房

面積：258至520平方呎

收樓日期：2024年第2季

價格︰約港幣58萬元起

出租回報：可達7%

代理：Sakura Global Property Limited

泰國物業免費一對一諮詢

日期：星期一至日

時間：上午11時至下午6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

查詢：5133 0626