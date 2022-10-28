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翔勝視野：倫敦後花園 Kent 獨佔全英兩成名校

【Presented by：WAW Creation】近幾個月，不論朋友還是客戶，都對英國樓市充滿疑問，大家紛紛詢問我的看法，而我的答案始終如一。

我經常強調，買海外樓是長線投資，並非一年半載的「短炒」，正如香港的家長們，在現時英國政治經濟不明朗的情況下，也沒有動搖送子女到英國升學的決心，因為大家相信的是制度，以及未來的前景。

 

我佩服英國之處

一直以來，英國有兩樣東西令我非常佩服，一是英國人的政治手腕，二是優秀的教育。有人認為卓慧思匆匆落台是政治鬧劇，實際上反映出英國人清楚自己需要甚麼，當年二戰，英國需要一個狂人，結果邱吉爾上台帶領英國走向勝利，但戰後他很快便下台。卓慧思的情況不太一樣，她並非功成身退，她上台的目的是搞好經濟，搞不好便要下台。英國政府向來識時務，真俊傑自然有得留低，否則「一唔對路」即換人，沒有寬限或例外，總好過明知做不好卻霸佔官位。

 

名校區有好學校 還要治安和環境

英國優秀的教育毋須多講，數百年來都是世界公認的教育大國，選擇在英國居住或置業的香港人，大部分都希望為子女提供一個更好的教育環境，因此名校區的物業永遠有價有市。但問題來了，究竟何謂名校區﹖英國的名校遍佈東南西北，一區之內有兩三間Outstanding Schools是否就是名校區呢﹖我眼中的名校區，有好學校當然是首要條件，還要考慮治安、居住環境和地區設施。

優質校區能帶動樓價，正如九龍塘的樓價和租金抗跌力強，逆市中仍居高不下。在英國，Kent（肯特郡）是名校區的代表之一。Kent位於倫敦東南部，距離倫敦約一小時車程，擁有天然湖光山色，同時保留了中世紀的古城風貌，因此有「倫敦後花園」之稱。

 

地區樞紐性價比高

在英國人眼中，Kent是悠閒而方便的住宅區，因其南部與East Sussex相連，西南與Surrey為鄰，西北則連接大倫敦和Essex，擁有完善的交通和生活配套網絡。對香港人而言，Kent最著名的是豐富的教育資源，郡內有33間排名極高的公立Grammar Schools，佔全國總數的兩成，當中包括Highworth Grammar School、Tonbridge Grammar School、Dartford Grammar School for Girls、The Skinners' School等。此外，私立寄宿學校如Sevenoaks School、Tunbridge School、Benenden School、King's School Canterbury等，都是令全球家長趨之若鶩的名校。

Kent由13個地區組成，近年受不少香港用家垂青的Ashford是中央樞紐，由Ashford乘搭火車到倫敦市中心St Pancras國際車站只需38分鐘，Town Centre有齊商場、超市、餐廳等生活配套，區內的大型綜合影城預計明年開幕。

 

樓盤均價較倫敦「平」近半

根據Zoopla數據顯示，Kent在過去一年的平均樓價約39萬英鎊，比倫敦平近一半，但礙於當地住宅需求大、貨源少，很多時根本冇貨可買。我們最近經過一番努力，終於取得Ashford新盤的香港獨家代理權，坦白說，貨量有限，相信未能滿足香港買家的需求，能否搶到心儀單位，要考考大家的判斷力和決斷力。