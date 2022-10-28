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專家觀點>海外置業錦囊

市場信息：英國肯特郡、加拿大卡加利富人區、多倫多、新加坡第十區、馬來西亞吉隆坡展銷會

【Presented by：WAW Creation

英國Kent•Ashford洋房項目展銷會

 

日期：10月29-30日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

講座：中午12時，下午3時

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓

代理：FMI至匯投資

查詢：3758 2969 / 5611 8401（Whatsapp）

 

卡加利富人區West Springs展銷會

 

日期：10月29-30日（星期六及日）

時間：上午11時至下午4時

講座：上午11時半（29日），下午2時半（30日）

地點：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 22樓

代理：利安環球

網上登記：https://www.rae-on.com/event/20221029-calgary-plaza/

 

全南半球最高摩天地標

STH BNK by Beulah展銷會

 

日期：10月29-30日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

講座：下午2時（尖沙咀場次，29日）

下午5時（中環場次，29日）

地點：香港文華東方酒店2樓告羅士打廳（Gloucester Room）

九龍尖沙咀星光行10樓1022室（The Coogee Display Gallery）

代理：Ray White Hong Kong

預約查詢：2376 1088

 

新加坡第十區罕有大型綜合體

荷蘭村一號One Holland Village展銷會

 

日期：10月29-30日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

講座：下午2時

地點：香港金鐘太古廣場港島香格里拉大酒店5樓天山廳及廬山廳

代理：中原（海外）

查詢或報名：6418 8771 / 8208 8268

 

吉隆坡低密度黃金豪宅地段項目

DC Residensi推介

 

日期：10月29-30日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

地點：預約

代理：中原（海外）

查詢或預約：8208 8268 / 6418 8771（Whatsapp）

 

多倫多地標住宅展銷會

 

日期：10月29-30日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：香港港島香格里拉大酒店5樓泰山廳

代理：SQM咫尺環球

登記預訂：9696 0081 / 9696 0082（Whatsapp）

Email：rsvp@sqm.com.hk

 

英國物業巡禮

日期：10月29-30日（星期六及日）

時間：上午11時至下午5時

講座：下午2時

地點：香港灣仔告士打道160號海外信託銀行大廈17樓

代理：美聯物業（環球）

查詢：2801 2172

 

註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com