市場信息：英國肯特郡、加拿大卡加利富人區、多倫多、新加坡第十區、馬來西亞吉隆坡展銷會

【Presented by：WAW Creation】
查詢：3758 2969 / 5611 8401（Whatsapp）
講座：上午11時半（29日），下午2時半（30日）
地點：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 22樓
網上登記：https://www.rae-on.com/event/20221029-calgary-plaza/
地點：香港文華東方酒店2樓告羅士打廳（Gloucester Room）
九龍尖沙咀星光行10樓1022室（The Coogee Display Gallery）
代理：Ray White Hong Kong
地點：香港金鐘太古廣場港島香格里拉大酒店5樓天山廳及廬山廳
查詢或報名：6418 8771 / 8208 8268
查詢或預約：8208 8268 / 6418 8771（Whatsapp）
登記預訂：9696 0081 / 9696 0082（Whatsapp）
Email：rsvp@sqm.com.hk
地點：香港灣仔告士打道160號海外信託銀行大廈17樓
註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com。