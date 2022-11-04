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樓盤傳真：倫敦Crossrail沿線物業受重視 Woolwich河岸屋苑售48萬英鎊起

【Presented by：WAW Creation】過去多月，英國政治經濟大受衝擊，樓價卻依然高企，不過隨着息口持續上升，對樓市難免也會形成壓力。

英倫銀行加息，對用家而言無疑增加了負擔，但對香港投資者來說，影響未見顯著，只因倫敦新樓向來搶手，租金升幅與通脹看齊，加上英鎊匯價偏軟，一加一減下仍有利可圖，無損投資者的入市步伐。特別是將於明年五月前全面通車的橫貫鐵路伊利沙白線（Crossrail - Elizabeth Line）沿線物業，便相當受重視。

 

據按揭貸款機構Halifax資料顯示，英國9月樓價指數按月跌0.1%，是三個月來第二度報跌；按年升9.9%，亦是自1月以來最小升幅，整體平均樓價接近30萬鎊。以地區看，倫敦9月樓價按年升8.1%，升幅落後於其他區域，但平均樓價升至55.3萬鎊，穩坐全英樓價最高地區寶座。

至於租金方面，倫敦Zone 4、Zone 5 的Crossrail - Elizabeth Line沿線物業，租金回報高達5%，市場認為未來仍有升值空間，是當地物業市場的熱門投資項目。

將於來年五月前全面通車的Crossrail，貫穿倫敦中央地區，與主要地鐵站交匯，並伸展到倫敦以外東西兩面的市郊地區及希斯路機場，方便來往市區及周邊地區的通勤人士。英國倫敦在過去十多年受鐵路效應影響，鐵路沿線物業的升幅表現明顯突出。

 

Woolwich樓價五年升近60%

Woolwich位於倫敦泰晤士河南岸，自2006年起推行大型活化計劃，區內新建多項文娛康樂設施、政府大樓、商場、餐廳、超市等，其中藝術文化中心Woolwich Works集音樂會場地、劇院、藝術館、戶外表演空間、婚禮場地於一身，去年獲《Time Out》選為「倫敦最佳新文化熱點」，帶動泰晤士河南岸成為時尚社區。

而受惠於Crossrail鐵路陸續通車，Woolwich的樓價五年來升幅近60%，但與倫敦核心區相比仍有一段距離。

 

Royal Arsenal Riverside 交通便利

區內大型河岸屋苑Royal Arsenal Riverside，便深受當地用家和海外投資者追捧，被視為市場上罕有的藍籌項目；其最新一期Seafarers Wharf近日開售即成市場焦點。屋苑提供一至三房選擇，面積由548至1,103平方呎，售價由48萬英鎊起，可承造最高75%按揭。此外，屋苑還設有河畔會所，提供多元化設施，包括泳池、健室室及私人電影院等。

由於屋苑毗鄰Woolwich Crossrail鐵路站，可以一線直達倫敦金融區及希思羅機場，8分鐘直達金融中心金絲雀碼頭Canary Wharf，15分鐘達金融中心金融重鎮Liverpool Street，23分鐘可達著名購物街Bond Street，26分鐘直達Paddington。

水路方面，在Woolwich Arsenal Pier乘搭水上巴士Thames Clippers，約半小時即可到達London Bridge，而Woolwich Ferry提供汽車及貨車渡河服務，十分方便。此區租賃市場潛力大，租金回報高達5%。

 

Royal Arsenal Riverside

地址：Woolwich, London SE18 6FR

發展商：Berkeley

戶型：1-3房

室內面積：548-1,103平方呎

落成日期：2024年第二季至第三季

代理：FMI至匯投資

 

倫敦泰晤士河Crossrail站住宅展銷會及講座

日期：11月5及6日（星期六及星期日）

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓

展銷會時間：上午11時至下午6時

免費講座：中午12時/下午3時

登記及查詢：3758 2969/ 5611 8401（WhatsApp）