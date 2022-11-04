樓盤點睛：英國倫敦、泰國布吉樓盤推介

項目提供一系列時尚的開放式、1房至4房單位及頂層特色戶，多個單位可享有中央公園和倫敦天際線的美景。配套佔地25,000 平方呎的五星級住客專用會所，提供24小時禮賓服務、25米游泳池、健身室、私人電影院、會議室、按摩池、水療室、桑拿及蒸氣室、遊戲室及虛擬高爾夫球室等一系列設施。

項目靠近三個主要交通樞紐，步行10分鐘內可達Fulham Broadway地下鐵站及Imperial Wharf地上鐵站，便捷暢達Paddington、King's Cross、Euston等旺區熱點。居民更可在Chelsea Harbour PIE享用水上巴士服務，沿途欣賞泰晤士河沿岸美麗景致。倫敦多間優秀中小學及著名大學，包括倫敦帝國學院、倫敦國王學院、倫敦經濟學院（LSE）、及大學學院（UCL）等，都與項目距離不遠。

King's Road Park

地點：London SW6

發展商：St William, Berkeley Group

間隔：開放式、1房至4房單位及頂層特色戶

售價：76萬英鎊起

產權年期：999年

落成日期：2027年Q1、Q2

展銷會

日期：11月5及6日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：中環置地廣場公爵大廈30樓3001室

代理：仲量聯行國際住宅部

查詢：3759 0909 / irp.hk@ap.jll.com

代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅銷售部

查詢：28424472 / IRS@savills.com.hk

泰國布吉 UBM大良造別墅 大型高端全別墅項目 售價僅港幣271萬起

布吉島是泰國境內最大的島嶼，獲得世界級旅遊目的地排名第六名，並享有東南亞排名第一最美海島之譽。邁考海灘是島上最長的海灘，純美且安靜，最吸引人的地方是它奇特的景觀「海龜下蛋」，每年吸引不少遊客前往參與幼龜放生日。

UBM大良造別墅位於邁考區，是布吉島迄今最高端、最奢華、規模最大的全別墅項目，採取北歐現代風格設計。多間人氣娛樂場距離項目只有約5分鐘車程，包括天堂遊艇俱樂部、全布吉島最大的高爾夫俱樂部（ 藍峽谷）以及IVP國際水上滑板衝浪中心。另外，約8分鐘車程可達布吉國際機場，輕鬆乘坐飛機回港。

別墅亦有一系列豐富的配套設施，包括24小時健身房、24小時超市、動感水上酒吧、理療中心、泰式及西式餐廳等等。更設有自助遊預訂中心，住客可以方便地包車環島遊、租船出海以及預購特色表演門票等。

UBM大良造

地點：泰國布吉島邁考區

發展商：UTOPIA

戶型：中央水景聯排別墅A（二層）155平方米

低密度獨棟林景別墅B（二層）148平方米

大獨棟單層海景別墅C（平層）220平方米

售價︰港幣271萬元起

出租回報：可達6%

代理：Sakura Global Property Limited

泰國物業免費一對一諮詢

日期：星期一至日

時間：上午11時至下午6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

登記：5133 0626