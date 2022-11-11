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專家觀點>海外置業錦囊

低匯率 高租金回報 港人英國置業有優勢

【Presented by：WAW Creation】疫下生活逐漸復常，環球經濟卻起伏跌宕。面對通脹加息壓力，英鎊匯率走低，英國樓價升勢回軟的連串變化，有意英國置業的港人又該如何部署呢？FMI至匯投資行政總裁及合夥人李丹翔認為，港人可考慮購買樓花物業，靈活調配資金，賺取匯率及租金回報。他更看好民生區及豪宅區的抗跌能力，細價樓在通脹帶動下有望增長3%至5%。

環球經濟變化影響全球，衝擊海外物業市場。李丹翔表示，今年樓價錄得正數增長的國家不多，英國是其中一個。部分國家的樓盤在港銷售無人問津，但英國樓盤仍有捧場客，只因有剛需支持。除了BNO移民門檻低，吸引港人到英國置業；英鎊匯率低也吸引眾多海外投資者及學生選擇英國。

 

市況料維持至明年初

英國經濟前景艱難，樓市表現轉弱，英國平均樓價在9月按月跌0.1%，10月更按月跌0.4%。今年僅餘一個多月，李丹翔坦言，臨近聖誕新年，英國樓市表現一般會較為淡靜。現時有很多人觀望，也在其他投資損手的投資者，寧願將資金投入地產，換取穩定租金收入。預計樓市現況會維持至明年三月。

對於有意英國置業的港人，李丹翔認為，此刻有更多機會找到優質好盤，而且港人買英國樓有租金及匯率兩大利好因素。現時英國樓市加息，業主將供款負擔轉嫁給租客，帶動租金價格上升。所以過去三年FMI至匯投資銷售的英國樓盤，99%物業的出租回報超出預期，而且很快有租客承接。另外，疫情時遷出倫敦的工作人口回流，也帶動租金迅速上升。由於租金足夠填補加息，供樓壓力也得到平衡。反觀香港利息增加，樓價及租金下跌，因此樓市變得淡靜。

至於英鎊匯率方面，兌港元匯價已由高位下跌約兩成。李丹翔表示，曾統計買家在數年前買入英國物業，即使經歷通脹及利息增加，但因為匯率下跌，以港元供樓的壓力反而減少。他更認為8.5至8.7會是合適的兌換價。

 

倫敦細價樓會受青睞

瑞銀分析師早前發表報告指出，英國樓價可能會下跌10至15%。李丹翔認為，樓價升跌亦要視乎地區而定，而民生區及豪宅區的抗跌能力亦比較高。由於通脹令建築物料價格上升，新盤難有跌價空間，惟二手樓則可能有業主急需套現而減價，原因是市民因為供款及租金壓力而轉向民生區，令80萬至150萬英鎊的中價樓最有可能下跌。估計明年英國細價樓會較為活躍，特別是樓花期較長的公寓住宅。倫敦細樓樓價更會受通脹帶動上升，如有3％至5%升幅已相當不錯。另外，租金亦會迅速上升，明年交樓的項目現已有租客查詢，租金也超出預期一成多。

 

買樓花可換時間調配資金

李丹翔更建議買入樓花物業，可有較長時間靈活調配資金，推遲按揭供款時間。既不用即時申請按揭「捱貴息」，假設購買兩三年樓花期的物業，在支付兩成首期後，更可將餘下資金逐步兌換英鎊，也可放在銀行作定期存款獲取3至5厘利息收益。在數年後收樓時，按揭利息還有可能回落至「正常生態」，更有利申請貸款。

 

奢華住宅Kensington Park Corner 《摘星奇緣》「Blue Door」對面

Notting Hill是一處擁浪漫街景的住宅區，許多電影都在此地取景，當中要數1999年經典愛情電影《Notting Hill（摘星奇緣）》。而以重建傳統英式大宅聞名的發展商Euroterra Capital就在此電影著名場景「Blue Door」對面，推出全新豪宅項目Kensington Park Corner，提供七間豪華住宅的奢華府邸。

李丹翔第三次推售Notting hill樓盤，對上一次已在十年前。他最記得電影對白「You stay in Beverly Hills, I stay in Notting Hill（你住在比華利山，我住在Notting Hill）」、「surreal, but nice（超現實的，但很好）」。他認為Notting Hill是一個令人自豪的居住地，Kensington Park Corner更將不可能變成可能，既屬公寓單位卻有獨立屋的外貌，在著名「Blue Door」對面，也鄰近倫敦各種繁華設施，將很多人的幻想實現。

 

浪漫社區接壤繁華鬧市

李丹翔曾在鄰近Notting hill 的Holland Park居住，以往讀書時最喜歡在Boxing Day到Notting Hill買減價鞋。他指出，該區有多間米芝蓮餐廳、特色咖啡室、公園及學校。有充滿濃厚藝術氣息的Portobello Market，也有多間他至愛的歌劇院，每條街都可能找到不同電影畫面，充滿浪漫情懷。吸引很多英國文化人在此聚居。

Notting Hill沒有高樓大廈，放眼都是數層高的樓房。鄰近繁華的Oxford Street購物街，到Imperial College London、London Schoo of Economics（LSE）、King's College London等著名大學都非常方便。住戶除了步行可達海德公園等多個熱點，選乘交通出行也非常方便，可乘坐地鐵暢達Paddington、Queensway等地，也可乘坐全新橫貫鐵路The Elizabeth line，3分鐘到Bond Street、10分鐘到Liverpool Street、17分鐘到金絲雀碼頭。

 

獨立門複式住宅單位

Kensington Park Corner設有七個三房複式單位，其中六個設有獨立門，提供尊屬空間。單位面積由1,022至1,311平方呎，當中單位設有129至267平方呎的露台，亦有一個單位設有獨立電影院，單位售價由227萬英鎊起。此外，項目提供優越的禮賓服務，在其中一間店舖背後還設住客休息室，可享悠閒時光。

李丹翔指出，Euroterra Capital是非常獨特的發展商，只揀Zone 1地區而不作他選，項目大多位於Notting hill、Hyde Park、Paddington、Queensway等英國人夢寐以求的居住地區。而且發展項目規模不大，每個單位規劃與別不同，很有個性。全部項目更會保留傳統英式建築外貌，室內則打造成最奢華時尚格調，並且非常實用。不是裝修，而是將物業脫胎換骨。