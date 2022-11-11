地監局語：境外物業廣告的指引

在港銷售境外物業的宣傳活動頻繁，相信不少讀者都見過不同平台上的相關廣告，而且都頗為花多眼亂。為向消費者提供一個標準以衡量個別人士的銷售手法是否適當，地產代理監管局（「監管局」）就規定持牌地產代理在發出境外未建成物業的廣告時，需要依循以下幾點：

核實資料準確性

根據監管局規定，持牌地產代理在擬備廣告或宣傳物品以協助推廣境外未建成物業時，須採取一切合理步驟，核實該等廣告或宣傳物品所載資料的準確性，並在發出前取得賣方（即發展商）就所載資料的準確性及完整性的明確書面批署。

重點事項要列明

由於購買境外未建成物業涉及更多風險，消費者應要細看廣告或宣傳物品中是否已有清楚述明以下事項；包括：

發展許可證或批文編號；

發出該許可證或批文的有關當局名稱；

買方是否將取得土地權益、建於該土地上的樓宇權益及／或使用和佔用樓宇內物業的權利。

溫馨提示要顯眼

正如監管局的標語「境外樓花買唔買？計過風險先好買！」的提示，不論是在網上、印刷媒體、戶外或電視等不同平台刊登的廣告，除了要確保宣傳資料正確之外，在該些廣告或宣傳物品的當眼地方，亦要有一段類似的聲明：「購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前，閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問，請在作出購買決定前尋求獨立專業意見」，以提醒消費者購買境外未建成物業是有風險。同時，在用字方面亦要小心，絕不能意圖誤導或令人認為購買境外未建成物業是「安全」、「低風險」或「無風險」的情況下獲得「快速」、「輕鬆」或「高」收益或回報等印象的字眼。

筆者會在下期為大家介紹持牌地產代理在銷售境外未建成物業時，需要為準買家提供的文件。大家亦可瀏覽局方網站內專題教育網頁（http://outsidehk.eaa.org.hk），以了解更多最新及有用的資訊。

地產代理監管局行政總裁 韓婉萍