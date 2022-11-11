樓盤點睛：英國倫敦樓盤推介

The Verdean作為倫敦最大型活化項目之一，規劃包括高速鐵路HS2 與 Crossrail 唯一倫敦交匯處、新學校、一條全新商業街、公共空間等，並可創造65,000 個工作機會。而這裏亦將會是帝國理工學院的科學和創新中心兩個新校區的所在地。

整個項目將提供 1,000 多個住宅單位及各式社區生活設施，並會與皇家植物園邱園攜手合作設計優美園景花園，包括一系列庭院花園、樹木園、生態步道，以及共享公共菜園，鼓勵住戶種植。The Aster亦特別配套Peloton 專業健身器材的健身室及室內單車室，提供24 小時尊貴禮賓服務、商務會客室、電影院及多功能娛樂空間、單車存放處等。更設有汽車俱樂部，為住戶提供三年免費會籍。

此外，項目毗鄰伊麗沙白線的Acton Main Line 站，連接周邊六個以Acton 命名的車站。區內交通便利，10 分鐘車程可達倫敦市中心、18 分鐘可達希斯路機場、23 分鐘達金絲雀碼頭。

The Verdean全新一期The Aster

發展商：Mount Anvil及Catalyst（Peabody Group旗下）

地址：Joseph Avenue, London, W3 6NL

住宅數目：170個

間隔：開放式、1房及2房單位

售價：380,000英鎊起

落成日期：The Aster - 2026年第1季起

香港展銷會

日期：11月12及13日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓歷山廳

代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅

查詢：2842 4472 / IRS@savills.com.hk

代理：萊坊國際住宅銷售有限公司

查詢：2846 7418 / IRS@hk.knightfrank.com