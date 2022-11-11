市場信息：倫敦Zone1、Barnet、曼徹斯特、澳洲布里斯班、墨爾本、越南、歐盟樓盤展銷會

日期：11月12-13日（星期六及日）
時間：上午11時至下午6時
講座：下午2時
地點：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 22樓
代理：利安環球
網上登記：https://www.rae-on.com/event/20221111-brisbane-citrine-rochedale/
查詢：9168 2585（Whatsapp）
墨爾本高端華人區 矜罕聯排別墅屋苑
日期：11月12-13日（星期六及日）
時間：上午11時至下午7時
講座：下午2時30分
地點：九龍尖沙咀星光行16樓1633室（The Balmoral Display Gallery）
代理：Ray White Hong Kong
預約查詢：2376 1088
倫敦Zone1泰晤士河畔 No.8尊貴現樓香港展銷會
日期：11月12-13日（星期六及日）
地點：九龍彌敦道204-206號遠東發展大廈地下
代理：第一國際物業
查詢及登記：2383 8992 / https://wa.link/hl18mr（WhatsApp）
倫敦Barnet勢升區域住宅項目 Hendon Waterside展銷會
日期：11月12（星期六）
時間：下午2時至下午5時
講座：下午2時
地點：香港銅鑼灣皇冠假日酒店
代理：利嘉閣海外物業
報名及查詢：6353 8230
倫敦Greenwich-Kidbrooke Village展銷會
日期：11月12-13日（星期六及日）
時間：上午11時至下午6時
講座：中午12時，下午3時
地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓
代理：FMI至匯投資
查詢：3758 2969 / 5611 8401（Whatsapp）
越南房地產物業展銷會及講座
日期：11月12-13日（星期六及日）
時間：下午2時至下午8時
地點：九龍荃灣西如心酒店 11樓
代理：VHome Property
查詢：5401 5731
歐盟塞浦路斯移居分享會
日期：11月12（星期六）
時間：下午2時30分至下午5時
地點：九龍尖沙咀金馬倫道33號8樓全層
代理：中原（海外）
查詢或報名：6589 9529
曼徹斯特大型千億高鐵站旁 優質住宅項目Victoria House展銷會
日期：11月12-13日（星期六及日）
時間：中午12時至下午6時
講座：下午2時30分
地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室
代理：中原（海外）
查詢或報名：6418 8771
註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com。