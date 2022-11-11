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專家觀點>海外置業錦囊

市場信息：倫敦Zone1、Barnet、曼徹斯特、澳洲布里斯班、墨爾本、越南、歐盟樓盤展銷會

布里斯班Rochedale聯排收租王展銷會

 

日期：11月12-13日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

講座：下午2時

地點：香港銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 22樓

代理：利安環球

網上登記：https://www.rae-on.com/event/20221111-brisbane-citrine-rochedale/

查詢：9168 2585（Whatsapp）

 

墨爾本高端華人區 矜罕聯排別墅屋苑

 

日期：11月12-13日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

講座：下午2時30分

地點：九龍尖沙咀星光行16樓1633室（The Balmoral Display Gallery）

代理：Ray White Hong Kong

預約查詢：2376 1088

 

倫敦Zone1泰晤士河畔 No.8尊貴現樓香港展銷會

 

日期：11月12-13日（星期六及日）

地點：九龍彌敦道204-206號遠東發展大廈地下

代理：第一國際物業

查詢及登記：2383 8992 / https://wa.link/hl18mr（WhatsApp）

 

倫敦Barnet勢升區域住宅項目 Hendon Waterside展銷會

 

日期：11月12（星期六）

時間：下午2時至下午5時

講座：下午2時

地點：香港銅鑼灣皇冠假日酒店

代理：利嘉閣海外物業

報名及查詢：6353 8230

 

倫敦Greenwich-Kidbrooke Village展銷會

 

日期：11月12-13日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

講座：中午12時，下午3時

地點：九龍尖沙咀喜來登酒店4樓

代理：FMI至匯投資

查詢：3758 2969 / 5611 8401（Whatsapp）

 

越南房地產物業展銷會及講座

 

日期：11月12-13日（星期六及日）

時間：下午2時至下午8時

地點：九龍荃灣西如心酒店 11樓

代理：VHome Property

查詢：5401 5731

 

歐盟塞浦路斯移居分享會

 

日期：11月12（星期六）

時間：下午2時30分至下午5時

地點：九龍尖沙咀金馬倫道33號8樓全層

代理：中原（海外）

查詢或報名：6589 9529

 

曼徹斯特大型千億高鐵站旁 優質住宅項目Victoria House展銷會

 

日期：11月12-13日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

講座：下午2時30分

地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室

代理：中原（海外）

查詢或報名：6418 8771

 

註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com