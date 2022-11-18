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專家觀點>海外置業錦囊

澳洲加息震盪樓市 宜選抗跌地區優質盤

【Presented by：WAW Creation】通脹加息及經濟不穩，打擊全球樓市，連一向表現強勁的澳洲樓市，在持續加息的影響下也表現震盪。Ray White Hong Kong銷售總監許嘉宇（Felix）表示，澳洲自4月開始加息至今已達2.85厘，相信未來加息步伐會減慢，市場亦會逐漸接受利息環境。而樓價方面或許仍有5%-7%調整，但在富豪區及供應少的實力地區，業主持貨能力高，樓價抗跌能力也會較強。

 

澳洲樓價最近連月下跌，表現走淡。許嘉宇表示，澳洲二手樓表現比較疲弱，樓價由高位回落逾4%，跌幅不算大，而樓價回落的原因主要是早年入市的買家將期望售價調低，只是「賺少些」而非「蝕賣」。相對之下，一手樓價價調整幅度不大，原因是全球建築成本高，澳洲缺乏海外工人輸入而出現工人不足問題，所以工資、物流、建築材料成本高居不下，發展商甚至延遲項目推售或將未來建築成本升幅計入樓價發售，所以一手樓價相對「硬淨」。

 

加息對上車盤區影響大

澳洲持續加息，對樓市帶來衝擊。許嘉宇表示，加息對上車盤地區影響較大，成交量減少兩三成。由於上車客的置業預算有限，還款能力較低，加上澳洲樓價在早前已累積相當升幅，對上車客可說是雙重壓力。然而一些優質區域，例如擁有良好中小學校網，鄰近優質私立學校、或一些「Old Money」擁有傳承財富的家庭居住的區域，抗跌能力也會相對較強。

 

移民帶動人口增長

無論是移民、升學或資產配置，海外人士有不同原因到澳洲置業。許嘉宇表示，澳洲今年移民配額上升，也有很多留學生回流，他們都會成為將來買樓需求的動力。不只香港及中國內地人移民澳洲，最近也有很多東南亞人，包括愈來愈富裕的越南、印尼及泰國人，也選擇移民澳洲。澳洲多年來更是最多百萬富翁選擇移民的地方，人和錢都聚集在澳洲，所以投資澳洲會是財富相對保值的地方。

 

過去1年租金升逾10%

隨着人口不斷上升，澳洲10月份的出租房空置率亦跌至0.8%的低位。許嘉宇建議資金足夠的買家，可在此刻買入現樓。他解釋，由於樓價高及利息上升，部分人士因未能置業而轉投租樓市場，所以租樓需求上升，出租房空置率降低。加上業主將供樓加息成本轉嫁給租客，令租金上升更為迅速。過去一年，澳洲的租金平均上升10.3%。澳洲NAB銀行亦預測未來兩年，租金會繼續上升。有業主因而只簽三個月至半年的短期租約，所以買家現時入市，將可享受未來租金上升回報。

租金上升帶來投資利潤，港人更享有匯率優勢。許嘉宇認為，澳元兌港幣匯率上升的機會較高，現時值得兌換澳元以「鎖住」匯價。另外，澳洲置業供款彈性，資金足夠的買家可作靈活調配，申請物業貸款之餘，並可享有高息戶口。而供款利息支出，還可取得稅務優惠。如買入樓花物業，在樓花期將資金進行定期存款，也有數厘的利息回報。

 

「高級華人地段」Glen Waverley

首個屋苑式聯排別墅Floret

要在現今市況發掘優質物業，許嘉宇推介位處於墨爾本東南邊Glen Waverley的屋苑式聯排別墅項目Floret。他表示，Glen Waverley是當地的優質社區，華洋共處，當地居民質素高，家庭收入高於平均值，坐擁良好的中小學公立學校校區，也有兩間優質私立學校。這類區域的抗跌能力高，當地別墅在11月也錄得超過300澳元的成交價，成績理想。

 

「宇宙的中心」享10分鐘生活圈

Glen Waverley有「宇宙的中心」稱譽，10分鐘車程內已可滿足各種生活配套所需。Floret項目對面設有Brandon大型購物中心，超市及商店設施齊備。自駕到新開設的The Glen購物中心只需5分鐘車程，到南半球最大Chadstone購物中心，兩所全球知名學府Monash大學和Deakin大學，也是10分鐘車程可達。區內亦有優美Jells Park及公共高爾夫球場，是當地人休閒娛樂的好去處。此外，項目位處高速公路出入口，20分鐘內可達市中心，半小時內輕鬆到達墨爾本皇家理工大學（RMIT）或墨爾本大學等知名大學。

項目發展商Golden Age實力非凡，擅長打造高品質住宅項目。Floret提供77套矜罕聯排別墅，室內面積約1,765至2,529平方呎，屬雙層至三層、3房至4房間隔連雙車位，並自帶多功能房間，所有戶型均採用雙層隔音玻璃，可締造寧靜的居住空間。澳元低水，現在只需約港幣500萬元即可購入1,883呎3房3廁連雙車位，並由獲獎設計師精裝定制的奢侈品級花園聯排別墅。有興趣人士可聯絡Ray White Hong Kong﹕2376 1088