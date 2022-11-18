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樓盤點睛：英國倫敦、日本東京樓盤推介

【Presented by：WAW Creation

英國倫敦 South Quay Plaza-Harcourt Gardens 毗鄰金絲雀碼頭 熱鬧與寧靜結合

金絲雀碼頭是倫敦新興的商業核心區，跨國企業林立，人均年薪高達100萬港幣左右。項目鄰近金絲雀碼頭，坐擁世界排名前列的大學和優秀學校的網絡，交通鐵路網絡方便，步行1分鐘即達South Quay DLR站、8分鐘到達金絲雀碼頭的Jubilee Line、13分鐘到達全新Crossrail Elizabeth Line，非常方便。

金絲雀碼頭坐擁完善商業城市發展配套，吸引不少金融精英與企業高層聚居。隨着當地買家趨向由買轉租，租務需求大幅增加。據Zoopla 2022倫敦租務數據統計，過去12個月金絲雀碼頭的租務需求增長高達11%。英國最大型網上地產平台Rightmove於10月指出，E14 1B金絲雀碼頭區平均每月租金達3,800英鎊，預期租金回報高達4.5%。帶來極具潛力的投資機遇。

項目由Foster + Partners設計，推出獨有Premium 1房戶型，可以用1房價錢買入1＋1房，實用面積600平方呎的2房單位，平均呎價只需1,200英鎊起，預期租金回報高達 4.5%。住戶更可成為The Quay Club會員，享用 SQP 內多項尊貴設施。

 

South Quay Plaza-Harcourt Gardens

地點：英國倫敦 E14 9WS

發展商：Berkeley Group

面積：595 - 1,271 平方呎

戶型：一房至三房及頂樓複式單位

產權：999年

售價：720,000英鎊起

代理：L2 International

 

物業展銷會

日期：11月19及20日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：Berkeley香港辦公室-中環置地廣場公爵大廈30樓3001室

查詢：6286 4657

網址：https://hk.l2international.com/south-quay-plaza-harcourt-gardens/

 

日本東京 全新一幢一戶建 鄰近新宿 人氣租屋地區

中野區位於新宿區西側，是一個以住宅區為主的行政區，該區租金及物價相對新宿便宜，交通方便，成為人氣租屋地區之一。項目鄰近中野站，步行約6分鐘可達。從中野站出發，約5分鐘直達新宿、約6分鐘直達高田馬場、約9分鐘直達早稻田，適合作為投資出租之用。現以港幣約506萬元罕有低價發售，可轉營民宿用途。

此項目為全新東京一棟一戶建，外型新穎，室內裝修標誌，面積約1,072平方呎，於2022年建成，設有耐震技術及自家車庫。項目周邊生活娛樂設施一應俱全，徒步數分鐘有便利店及超市，步行約10分鐘可到達多個娛樂場所。其中，中野Sun Mall商店街及中野百老匯，擁有過百款復古動漫周邊商品，吸引了來自世界各地的收藏家和達人。中野中央公園經常舉行農民市場、音樂會、啤酒花園等活動，非常熱鬧。項目附近亦有各種各樣的異國餐廳可供選擇。

 

東京豪華全新一幢一戶建

地址︰東京都中野區中野5丁目26-16

構造︰RC造

面積︰100平方米

售價︰8,980万円（約港幣506萬元）

建成︰2022年

代理︰Sakura Japan Property Limited

 

日本物業投資免費一對一諮詢

日期︰星期一至日

時間︰上午11時至下午6時

地址︰尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

登記︰6810 2200