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專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：倫敦Notting Hill璀璨大宅 罕有收藏級精品

【Presented by：WAW Creation】日本開關，香港人蜂擁赴日，原本我也是其中一員，不過為的不是血拼，而是為了率先「擸」好盤。相信大家都知道或親身體驗到，上月飛日本的機位極度緊張，好不容易幾乎成行，我卻為了一次千載難逢的機會將日本行程押後。甚麼原因令我擱置等待已久的日本之旅？全因我一直非常欣賞的英國著名發展商Euroterra Capital為旗下新盤舉行預售，而今次新盤的耀眼度，我會用十級璀璨來形容！

坦白說，近兩年FMI所賣的英國盤多不勝數，但位於倫敦prime location的不多，原因之一是受疫情影響，不少新盤的建築工程延誤或暫停，發展商即使有王牌在手，亦寧願按兵不動。在此情況下，倫敦的房屋需求卻有增無減，一些超級靚盤早被本地客瞬間消化，根本沒有機會流到海外市場，所以當我確定取得Euroterra Capital新盤Kensington Park Corner的代理，立刻觸動了我的DNA，我一定要將這個項目帶給客戶，一起實現夢想。

 

改建及加建的精妙

先介紹一下發展商，Euroterra Capital在英國知名而低調，走非一般精品路線，發展項目大部分圍繞倫敦最prime的Hyde Park、十大postcode地區，包括Notting Hill、Paddington、Bayswater、Marylebone、South Kensington等，所以有「London's premier garden square property developer」之稱。經Euroterra Capital重建的英式大宅，並非Renovation，而是提升至Addition and Alteration（A&A）的層面，不但保留原有的英式建築特色，內部裝潢亦非常出眾，沒有炫富式的奢華，而是一種恰到好處的典雅韻味。

今次新盤的另一added value是位置，項目位於Notting Hill，相信不少人對Notting Hill的認識都來自Hugh Grant（曉格蘭特）和Julia Roberts（茱莉亞羅拔絲）主演的《摘星奇緣》。電影故事發生在Notting Hill，其中Hugh Grant的住所Blue Door正位於Kensington Park Corner對面，轉個街口就是Portobello Market，又是電影中另一著名場景The Travel Bookstore的所在地。

 

一梯一伙如獨立屋

《摘星奇緣》在1999年上映，二十多年前的Notting Hill已經代表着一種中產都市文化。記得我在英國讀書時住在Notting Hill附近的Holland Park，當時我經常到Portobello Market流連，該區的café、餐廳、店舖都有種獨特風格，四處都瀰漫着文化氣息。

上世紀九十年代的中產之地，今日已再上層樓，成為倫敦最矜貴地段之一，坐落於此的物業全屬超級豪宅。Kensington Park Corner亦不例外，以我閱盤無數的經驗，看到Kensington Park Corner的時候仍覺得震撼，整個屋苑由七座喬治亞式建築組成，每座為一個單位，每戶設有私人大門入口，根本與獨立屋無異。最重要的是，樓盤位處倫敦極搶手的Notting Hill，要知道，在倫敦靚區的一梯一伙複式大宅，以往海外投資者只能遠觀，而今次竟然有機會成為業主，感覺實在太夢幻！

我絕對相信，如此不敗組合必然吸引國際投資者回歸倫敦豪宅市場。當bitcoin、名錶、股票都跌得半死，最實在又穩定的收入莫過於地產，遇上可遇不可求的超級靚盤，加上英鎊匯率勢弱，如此投資良機，人生能有幾次遇上？