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專家觀點>海外置業錦囊

市場信息：英國倫敦、澳洲墨爾本、加拿大溫哥、日本大阪展銷會

【Presented by：WAW Creation

Graphite Square香港獨家展銷會

日期：11月19-20日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：香港文華東方酒店2樓歷山廳

代理：One Global Property Services

查詢：5975 2233

 

倫敦W11 Kensington Park Corner展銷會

日期：11月19-20日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

 

與CEO對話：建築美學與Notting Hill生活態度

時間：下午3時（以英語進行）

地點：中環文華東方酒店2樓

代理：FMI至匯投資

查詢：3758 2969 / 5611 8401（Whatsapp）

 

免費講座：墨爾本租賃市場時勢及入市投資分析

日期：11月20日（星期日）

時間：下午2時

地點：銅鑼灣糖街Sugar+ 22樓全層

代理：利安環球

網上登記：https://www.rae-on.com/event/20221119-australia-melbourne-rental-market-seminar/

查詢：9168 2585（Whatsapp）

 

新加坡市中心罕有半山物業

首度推出特色Sky Villas展銷會

日期：11月19-20日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

地點：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535，901室

 

講座：新加坡專員Zoom直播，拆解新加坡最新樓市概況及實際出租案例分享

代理：中原（海外）

時間：下午2時30分

查詢：6418 8771 / 8208 8268

 

大阪全新鐵路盤及「經營管理簽證」免費講座

日期：11月19-20日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：尖沙咀喜來登酒店4樓

代理：FMI至匯投資

查詢：3758 2969

WhatsApp：5611 8401

 

澳洲五大城市大學區新盤巡禮

日期：11月19-20日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室（The Balmoral Display Gallery）

 

免費講座：「 以房養學」實戰教學

日期：11月19日（星期六）

時間：下午3時

 

免費講座：澳洲留學生新手須知

日期：11月20日（星期日）

時間：下午3時

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

 

溫哥華屋苑式聯排別墅

日期：11月18-20日（星期五至日）

時間：中午12時至下午6時

地點：銅鑼灣信和廣場15樓1503室

代理：SQM咫尺環球

查詢：9696 0081 / 9696 0082

 

註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com