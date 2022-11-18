市場信息：英國倫敦、澳洲墨爾本、加拿大溫哥、日本大阪展銷會

時間：上午11時至下午6時
地點：香港文華東方酒店2樓歷山廳
代理：One Global Property Services
查詢：5975 2233
倫敦W11 Kensington Park Corner展銷會
日期：11月19-20日（星期六及日）
時間：上午11時至下午6時
與CEO對話：建築美學與Notting Hill生活態度
時間：下午3時（以英語進行）
地點：中環文華東方酒店2樓
代理：FMI至匯投資
查詢：3758 2969 / 5611 8401（Whatsapp）
免費講座：墨爾本租賃市場時勢及入市投資分析
日期：11月20日（星期日）
時間：下午2時
地點：銅鑼灣糖街Sugar+ 22樓全層
代理：利安環球
網上登記：https://www.rae-on.com/event/20221119-australia-melbourne-rental-market-seminar/
查詢：9168 2585（Whatsapp）
新加坡市中心罕有半山物業
首度推出特色Sky Villas展銷會
日期：11月19-20日（星期六及日）
時間：中午12時至下午6時
地點：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535，901室
講座：新加坡專員Zoom直播，拆解新加坡最新樓市概況及實際出租案例分享
代理：中原（海外）
時間：下午2時30分
查詢：6418 8771 / 8208 8268
大阪全新鐵路盤及「經營管理簽證」免費講座
日期：11月19-20日（星期六及日）
時間：上午11時至下午6時
地點：尖沙咀喜來登酒店4樓
代理：FMI至匯投資
查詢：3758 2969
WhatsApp：5611 8401
澳洲五大城市大學區新盤巡禮
日期：11月19-20日（星期六及日）
時間：上午11時至下午7時
地點：尖沙咀星光行16樓1633室（The Balmoral Display Gallery）
免費講座：「 以房養學」實戰教學
日期：11月19日（星期六）
時間：下午3時
免費講座：澳洲留學生新手須知
日期：11月20日（星期日）
時間：下午3時
代理：Ray White Hong Kong
查詢：2376 1088
溫哥華屋苑式聯排別墅
日期：11月18-20日（星期五至日）
時間：中午12時至下午6時
地點：銅鑼灣信和廣場15樓1503室
代理：SQM咫尺環球
查詢：9696 0081 / 9696 0082
註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com。