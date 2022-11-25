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地監局語：留意！境外樓花的四項重要銷售文件

【Presented by：WAW Creation】筆者早前在此專欄向大家介紹了有關地產代理監管局（「監管局」）規定持牌地產代理在銷售香港境外未建成物業時要遵守的指引，當中包括須就物業及賣方進行盡職審查，並要就重要資料取得法律意見。至於廣告或宣傳物品上亦須符合一系列要求，如核實資料準確性、列明重點事項和附有溫馨提示。

今期特別提醒消費者應留意的是，在訂立任何購買協議或支付任何款項前，持牌地產代理必須先向買方提供四項銷售文件，當中包括：

 

（一）盡職審查報告副本

這份報告須取得物業所在地或賣方經營／註冊成立所在地的專業人士、金融機構或政府當局發出的確認，以證明地產代理已為該發展項目進行相關盡職審查。

當中包括：

賣方確實存在，並在法律上有權發展及出售該境外未建成物業；

賣方為完成興建該物業的資金來源／財務安排，及有關該物業所屬發展項目的關鍵資料等等。

 

（二）法律意見副本

各司法管轄區對物業交易的監管制度不盡相同，地產代理須向買家提供的書面法律意見副本，主要陳述該物業所在地的法律和法規，及對境外買家於購買、轉售、出租或按揭該等物業是否有限制等。

 

（三）書面警告聲明

這份書面警告聲明需要述明的事項包括：

買方應自行就賣方及該發展項目進行盡職審查，仔細閱讀所有相關的銷售文件，並留意由於交易受物業所在地的法律和法規變動所限等；以確認買方了解購買境外未建成物業存在風險，或考慮聘用自己的律師以保障其權益。

 

（四）銷售資料單張

這份銷售單張應包含監管局所有要求的資料，如該發展項目的基本資料（地址、位置）、物業詳情（地址、面積）、付款資料（時間表、數額），是否設有冷靜期，以至保養責任期、財務優惠、法律及翻譯服務，甚至適用的法律、解決爭議的地點及其他夾附的文件等等。消費者應細閱一切和境外未建成物業有關的文件詳情。

如欲了解更多有關上述四項銷售文件，大家可以瀏覽監管局的相關教育網站（http://outsidehk.eaa.org.hk）。

筆者再次提醒消費者，在作出任何購買決定之前，別忘記監管局的標語：「境外樓花買唔買？計過風險先好買！」

 

地產代理監管局行政總裁 韓婉萍