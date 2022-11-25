樓盤傳真：新加坡地鐵接駁新山關口 料2026年通車 馬來西亞百合景園 呎價港幣700餘元起

據知馬來西亞新山正興建鐵路接駁新加坡的地鐵系統（MRT），而新加坡政府網站（Singapore government Land Transport Authority, https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/upcoming_projects/rail_expansion/JB-Singapore_RTS_link.html）資料亦顯示，鐵路將於2026年底通車，相信屆時該區將成為新加坡人的後花園，預料可帶動當地整體經濟及房地產市場發展。

入場費港幣102萬起

百合景園為國際社區，據知開售至今已獲得超過100名香港買家認購，也有逾200戶來自日本、韓國的住戶居住。至於百合景園的特點，其中之一是所處於社區被視為新山最佳居住社區之一，樓盤更獲得DEVELOPMENT OF THE YEAR及BEST RESIDENTIAL HIGH-RISE DEVELOPMENT之譽。項目並設有會所，設施多達28項，適合小朋友及成人使用。

是次推售的31個單位，實用面積由2房1,005平方呎起，至5房頂層複式單位的2,855平方呎。最低入場費的是中層2房單位，售價約馬幣603,000元，折合港幣約103萬元，單位平均呎價由港幣700餘元起。

訊拍物業首席銷售主管羅顯桂稱，因應馬幣兌換港幣處於近20年低位，變相給予港元買家大額折扣，以僅港幣7百餘元的呎價計，可謂「抵買」。同時，馬來西亞當地銀行可以為百合景園單位提供按揭服務，買家只需要支付大約30餘萬的首期便可上車，月供亦僅約港幣4千餘元起，且所有單位可獲送最少1至2個車位。此外，單位以先到先得方式認購，所有買家可獲贈律師費，項目還提供一條龍代租管服務。

訊拍物業獲港區代理權 採IT針對性推廣

羅顯桂強調，百合景園以「國際社區、平靚正及具前景」取勝，發展商是次委託訊拍物業，將透過先進IT技術進行具針對性推廣，將推廣信息透過WhatsApp直接推送給目標客戶，並在網站提供每個可售單位的現場實況、價格及優惠等資訊。

同時，訊拍物業將利用旗下先進IT技術的優勢，將最快、最真的項目資訊及可售單位資料在網站展示。客戶可以不經人手、不限時間，全年每天24小時直接在網上預訂物業，並由訊拍物業及發展商之專業團隊越洋連線，由揀樓、認購、簽約至收樓，均可包括在內。

訊拍物業由兩名分別來自IT業及地產代理業的創辦人於2021年創立，希望利用先進的科技及本地化的智慧，向使用者提供更實時、更自動化的資訊，提高用戶體驗，增加透明度，及減少人手操作對交易的影響，透過科技降低不必要的成本，提升交易效率。

百合景園

地址：No. 65, Jalan Molek 3/20, Taman Molek, 81100 Johor Bahru, Johor.

發展商：Alpha Astral Realty SDN BHD

座數及單位：35層高物業3座，A座提供540個單位；B座提供330個單位；C座提供180個單位。合共1,050個單位及1,706個車位。

產權：永久FREEHOLD

香港地區代理：訊拍物業Snaprop

查詢：http://www.hkpropx.com/molek-regency或95479408。