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專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：倫敦Leamouth半島 港式藍籌屋苑

【Presented by：WAW Creation】香港向來甚少有爛尾樓，近期卻接二連三有新樓盤出現疑似爛尾情况，實在令人驚訝。回想多年前剛流行買海外樓，不少人買家曾誤墮爛尾樓陷阱，當時經常有人問我防騙貼士，其中一項必提的是選擇有信譽的發展商。

香港的地產商大家都很熟悉，老闆都是曝光率極高的城中富豪，根本沒有人會擔心他們不夠資金起樓，但外地的情況不同，大大小小的發展商良莠不齊，有些小型發展商的資金並不充裕，需要一邊起樓一邊賣樓花賺取現金埋尾，甚至有部分所謂發展商只想搵快錢，向買家收取五、六成首期，一旦有大批現金到手，索性夾帶私逃，樓盤落得爛尾收場。

因此，我對銷售項目的發展商有很高要求，近年合作無間的Berkeley、Crest Nicholson、London Square、Ballymore等，都是英國著名品牌。

 

港商競逐英國市場

值得一提的是，不少香港發展商都看到英國房地產的機遇，紛紛在當地插旗，像新鴻基、長實、新世界等，均牽頭發展或夥拍英國發展商參與倫敦樓盤的興建及規劃。事實證明，倫敦在國際金融市場的地位穩固，依然是全球投資者競逐的頂尖城市，加上英國科技轉型成功，相關產業發展蓬勃，目前是歐洲擁有最多人工智慧初創公司的國家，帶動寫字樓、住宅等物業資產需求。

以香港發展商一貫的精明眼光，參與發展的地段必然擁有巨大潛力，無獨有偶，多個港商參與的項目都是沿泰晤士河興建的大型住宅區，將開發香港藍籌屋苑的模式搬到英國。

以新鴻基地產郭氏家族基金（KFI）與英國發展商Ballymore合作的GoodLuck Hope為例，位處倫敦Zone 2泰晤士河畔的Leamouth Peninsula上，便有香港人嚮往的河景和會所。事實上，不少住慣港式屋苑的客人，買英國樓時都關注有沒有會所。這些港樓設施在英國樓盤中並非必然，若屋苑自設健身室、桑拿室、私人影院、恒溫泳池等，可以為住戶帶來不少方便。

 

GoodLuck Hope聯排別墅壓軸登場

有人形容Leamouth Peninsula像珀麗灣，我則會說Leamouth的交通比馬灣方便得多，因島上設有Canning Town地鐵站，乘搭Jubilee Line約四分鐘到達Canary Wharf，乘搭輕鐵（DLR）到London City Airport站只需七分鐘左右，交通便利，樓盤在第一期開賣時銷情相當理想。

GoodLuck Hope由多幢住宅大樓及少量聯排別墅組成，率先開售的分層單位吸納不少香港買家，部分單位經已入伙。記得樓盤推售初期，有客人留意到全屋苑只有十三間的聯排別墅，最近此壓軸項目終於出場，三房三廁加露台的設計，在市場上非常罕有。要知道，倫敦現時的洋房別墅叫價動輒數百萬英鎊，這裏的聯排別墅入場價只由112萬英鎊起，實呎約660英鎊，以質素、交通、配套而言，我認為這絕對是超值價！