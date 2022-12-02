翔勝視野：曼城上車盤 抵食猶如「兩餸飯」

最近有移居曼徹斯特的朋友回港探親，談及當地物價，他輕輕拋下一句：「曼城有兩樣東西最抵買，一是超市貨品，二是買樓！」

樓價約倫敦一半

席間各人紛紛追問緣由，因為根據樓市數據，曼城樓價升幅跑贏倫敦，為何仍算抵買﹖這位朋友並非地產代理，沒有拉客之嫌，事實上他最近榮升曼城業主，以二百多萬港元買入七百多平方呎的全新兩房單位，說話純粹有感而發。

先看看數字，英國房屋貸款協會（Nationwide Building Society, NBS）上月公布多項樓市數據，10月份英國平均樓價26.8萬鎊，按年上升7.2%。倫敦平均樓價53.5萬鎊，大幅拋離其他地區，按年增長6.7%。反觀英國西北部包括曼徹斯特、利物浦等城市，平均樓價21.3萬鎊，按年升11.3%，增長雖然強勁，但樓價只及倫敦一半。

科技業吸納年輕人移居

這種想法沒有錯，我自己亦是倫敦鐵粉，可是作為用家或投資者，最重要是睇餸食飯。當物價急升，銀紙貶值之時，如資金不夠多，沒理由仍堅持去酒店吃五星級海南雞飯；論抵食夾大件，「高級商務飯盒」是更好選擇，何況現時兩餸飯都可以食得豪，有龍蝦、松葉蟹、蒸鮑魚揀，絕不失禮！

曼城樓價的升幅之所以跑贏倫敦，主要由於人口增長跟房屋供應嚴重失衡。英國政府數據顯示，去年曼城的科技行業職位大增164.6%，吸引大量年輕人移居，預計未來十年將有多達七萬人遷往當地，而住宅供應量未能追上，導致房屋供求緊張，各類型單位的租金均創下歷史新高。

M5區受追捧 租金回報率高

近年香港出現了一批新型投資客，他們不像十年八年前常見的資深投資者，手持豐厚資金，只看得上倫敦的prime location。這批投資初哥其實是未來用家，因着各種原因暫時未動身到英國居住，但有計劃將來移居當地，或為子女升學打算，希望以低價買入單位作長線投資，賺租幫補學費。

這類投資者需要的是「抵買」的物業，何謂「抵」呢﹖

不能一味貪平，如果買入的物業沒有升值潛力，再平也不應該買！

我會建議他們考慮鄰近曼城市中心的物業，曼城分區由M1開始，M1至M3是City Centre、Piccadilly、Oxford Road等核心區，樓價高供應少，可以退一步看，留意核心區旁邊的地段，像最近備受追捧的M5區，毗鄰Deansgate火車站，前往Deansgate、Castlefield、Piccadilly Station、Market Street、MediaCityUK等地都在十分鐘車程之內，交通和生活配套齊全，是曼城平均租金回報率最高的十大postcode之一。

由於當地的年輕人口比率高，若投資住宅出租，以一至兩房單位佔優。現時M5區新盤的一房單位僅售22萬英鎊起，兩房單位由30萬英鎊起，這種中小型住宅去年價格升幅最大，預料未來五年需求龐大，租金回報可達五厘以上。