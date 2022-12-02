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入境限制放寬 曼谷「睇樓團」復活

【Presented by：WAW Creation】全球各地逐漸放寬入境限制，港人旅遊日本、韓國、馬來西亞及泰國等地已無需隔離，回港後只需跟隨「0+3」入境檢疫安排即可。解鎖限制不單令旅遊業迅速回復，「睇樓團」也再度歸來。咫尺環球置業有限公司銷售總監區愷恩（Joey）表示，疫情關係已停辦「睇樓團」數年，最近一個月推出「自由睇樓團」，反應超出預期。港人只需在泰國旅遊期間抽出一兩日時間，就可跟職員去看三至六個樓盤。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

 

「自由睇樓團」初推出，在11月已有近20組客參加。區愷恩表示，大部分是家庭客、情侶及夫婦，很多客人亦已選擇在聖誕假期及農曆新年前後到泰國旅遊睇樓，目標以曼谷樓為主，也有客人尋找「起步價」港幣四五百萬元起的布吉半獨立屋物業。另外，買家的置業心態也有所改變，以往很多買家會購買開放式單位出租，現在希望在機程不遠的泰國購買「度假屋」自用，玩夠就用來收租。由於單位以自用享受為主，買家會選擇價錢合理、有設施的2至3房Condo單位，亦對樓盤設施及周邊配套更為關注。也有不少買家開始對泰國的聯排別墅或獨立屋感興趣，只要價錢不貴就「買間屋來度假玩」。

 

樓市獲當地人支撐

經濟及疫情問題令全球多個地方的樓價下跌。區愷恩不諱言，泰國整體樓價下跌，特別是早年升勢強勁的市中心，因為供應多成交少，熱門區如Asok、Phrom Phong、Silom的Condo樓價已下跌一成左右。周邊泰國人居住區，成交量反而比市中心多，樓價平穩並逐步上升。而受疫情影響，市中心樓盤的海外租客也減少，但有設施的樓盤受到當地人支持，因此出租容易，當然租金為「疫情價」，租金回報由以往6-7%，減至4-5%左右。

環球樓市不穩，泰國樓市卻在今年開始復甦。區愷恩解釋，原因是當地銀行在去年10月起至今年底放寬按揭申請，當地首置買家購買一千萬泰銖以下的物業，可申請全額100%按揭貸款。300萬泰銖以下物業，Transfer fee（過戶稅）由原先2%降至0.01%。所以過去兩年即使沒有海外買家，也有當地買家支撐樓市，特別是排屋及獨立屋最為熱銷。

 

市場租金見上升

泰國樓以往備受香港及中國內地買家追捧，購買力強勁。區愷恩指，近兩年確實有所減少，反而東盟國家在泰國投資比率增加，包括越南、緬甸及新加坡人，也不乏中東及西方投資者。當中到泰國工作的單身或家庭租客亦為租務市場帶來支持。值得一提，這些工作租客逐年續簽工作證，因此經歷2021年租金低潮時期後一年，市場租金已有明顯上升。總括過去三年疫情，曼谷樓不難出租，只要有本地人市場，距離BTS及地鐵站不遠，近學校及寫字樓，就有當地人承租。而最近見曼谷市中心人流逐漸回復，塞車情況再現。

區愷恩更透露，數年前出售的曼谷樓花項目都已如期落成，而且建樓及用料質素不斷進步。現時，Asok、Thong Lo、Bangna等區備受歡迎，他更看好政府重點發展的Bangna區，既是泰國東部經濟走廊（EEC）的大門，鄰近機場、甲級寫字樓及購物中心。現有單軌鐵路黃色線，亦有已拍板興建灰色線的新機場快線，長遠發展潛力優厚。

 

港人漸愛在泰國買「屋」

買樓既為自用享受，泰國的聯排別墅或獨立屋當然是理想選擇，惟外國人以個人名義在泰國購買帶土地的房產，只可享有租賃業權（Leasehold），而不可獲得永久業權（Freehold）。為此，區愷恩指出，外國人可在泰國成立公司，購買永久業權的土地物業，做法是買家持有49%公司股份，餘下51%由泰國人持有，並在成立公司時簽署協議，持有股權的泰國人只作為股東，決策權歸買家處理。另外，外國買家可選擇購買租賃業權的土地物業，地租最長30年，發展商很多時會向政府以「30+30+30年」續約，即享有90年租賃業權。這些做法以往較受西方人接受，但近年亦漸受亞洲人及香港人接納。

 

推出新10年居留簽證

泰國在今年9月1日開放新的「長期居留（LTR）」簽證，為持有人提供10年簽證及工作許可。區愷恩表示，LTR簽證的優勝之處是一次過批出「5+5」即10年長期居留簽證，不似退休簽證要每三個月報到一次，每年評審一次。目標吸納中產或以上的外國人，以往有興趣馬來西亞第二家園計劃（MM2H）的人士也因而轉投泰國。

 

曼谷金融中心區125 Sathorn 媲美香港中環地段 築構高品質生活

125 Sathorn是以現代高品質生活作藍圖的豪華公寓，位於曼谷Sathorn金融區心臟地帶，優勢地段可媲美香港中環，鄰近有匯豐、花旗、渣打銀行及各跨國企業總部，雲集20多國家駐泰領事館，並有多間米芝蓮食府及6星酒店The Sukhothai，W Bangkok與Banyan Tree等環繞。

項目由3大建築師及設計師P&T巴馬丹拿x dwp x TROP Landscape聯手打造，融合天然環境之美，成為曼谷最矚目府邸之一。項目設有佔地逾48,000平方呎的度假式頂級會所，設施包括50米的全景海水游泳池、水療中心、3,000平方呎的健身房、共享工作空間、Music Studio、茶園及多功能娛樂室等。

125 Sathorn地理位置極佳，約5分鐘步程到BTS Chong Nonsi站，2分鐘車程可達Sala Daeng站，方便前往曼谷著名景點Lumpini Park及生活百貨Silom Complex；4分鐘車程到Saphan Taksin站、7分鐘車程達Siam站，遊逛Iconsiam大型購物中心及Siam Paragon人氣商場都非常方便。區愷恩表示，項目在今年四月復活節開始預售，吸引很多當地名人、明星、富豪入手。發展商由泰國及日本公司合組而成，建築質素高，配套優質品牌電器，是物超所值，性價比高的項目。

 

125 Sathorn

發展商：PMT Property Co.

單位間隔：一至四房；Duplex Penthouse及Penthouse

面積：約307平方呎起

落成日期：預計2026年

售價：約港幣120餘萬元起

代理：SQM Global Properties

查詢：9696 0081 / 9696 0082