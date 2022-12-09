樓盤點睛：加拿大列治文市、英國倫敦樓盤推介

項目由Yuanheng發展，現與中原海外合作展銷推出1房至4房、地面複式單位及頂層複式單位，實用面積558平方呎起，最低入場費折合約港幣425萬元，呎價低至港幣7千餘元起。

交通便利 生活配套完善

項目坐落城市主幹道，鄰近天車地鐵站，交通便利，四通八達。前往列治文市中心僅約5分鐘車程，前往溫哥華國際機場約7分鐘，前往溫哥華市中心則約15分鐘，前往英屬哥倫比亞大學（The University of British Columbia）約20分鐘。甚至前往美國邊境，亦只需約25分鐘車程，方便旅遊、經商或探親等。

此外，於項目步行5至10分鐘的生活圈，有三個大型購物商場包括Yaohan Centre （八佰伴中心）、Continental Shopping Centre（置地廣場）及Aberdeen Centre （時代坊）。附近還有Costco、Walmart、Outlets Mall及FoodyWorld等生活配套，餐飲娛樂近在咫尺。項目附近亦有多間著名學府，約5至6分鐘車程內直達British Columbia Institute of Technology （卑詩省理工學院）、Trinity Western University （西三一大學）、Vancouver Premier College （温哥華首相管理學院）及Kwantlen Polytechnic University （昆特蘭理工大學）等。

No.3 Road黃金地段 吸引年輕家庭

不少華人喜歡聚居列治文，因列治文周邊生活配套完善，區內有不少華人商場、中式餐廳及華人超市。項目ViewStar正位於列治文市中心黃金地段No.3 Road與Capstan Way交界，西臨菲沙河，北望落基山脈，坐擁河畔美景或遠眺北岸山景。屋苑發展面積130萬平方呎，佔地約35萬平方呎，屬區內罕有大型屋苑，分3期發展。

由於地理位置優越、環境舒適，一般買家以自用為主居多，租盤數量較少，但Viewstar仍是當區租務市場的搶手貨。租客一般以年輕家庭、專業人士及學生為主。現時參考租金是1房可達2,500加幣，2房可達3,500加幣，市場更預估在大環境因素影響力下，租金上升指日可待。

大型屋苑一期現樓

目前第一期已完工，6棟住宅共推出577個單位，即買即入伙。間隔有1房至4房、地面複式單位及頂層複式單位，實用面積558至1,948平方呎。單位內配備Miele高級廚房電器及Kohler浴室潔具，所有單位附送車位及儲物間，自住投資皆宜。

第一期配套設施完善，位於5樓的逾7萬平方呎空中平台花園，連接6棟住宅，其中包括1萬平方呎噴泉水池、兩個兒童娛樂區、共享種植區，以及任何季節都有開花的四季花園。此外，室內恆溫泳池、按摩池、桑拿房、健身室、多功能瑜伽舞蹈室、私人宴會廳、親子活動室、音樂室、戶外燒烤區等設施一應俱全。

中原精選單位

據知在是次展銷，買家可享中原獨家優惠——高達5%的折扣回贈；另有推薦精選優質單位：1房入場價為加幣72餘萬起，實用面積為558平方呎；2房入場價為加幣99餘萬起，實用面積為808平方呎；3房入場價為加幣126餘萬起，實用面積為1,060平方呎；4房入場價為加幣188餘萬起，實用面積為1,572平方呎；地面複式單位入場價為加幣144餘萬起，實用面積為1,325平方呎；頂層複式單位入場價為加幣216餘萬起，實用面積為1,611平方呎。

ViewStar 郡苑

地址：TOWER A–3200 Corvette Way, Richmond, BC V6X 2B6

TOWER B–3331 No. 3 Road, Richmond, BC V6X 2B6

TOWER C–8199 Capstan Way, Richmond BC V6X OV3

TOWER D–8155 Capstan Way, Richmond BC V6X OV3

TOWER E–3280 Corvette Way, Richmond BC V6X OV3

TOWER J–8160 Mcmyn Way, Richmond BC V6X OV2

發展商：元亨控股Yuanheng

業權：永久產權

單位間隔：1-4房單位、地面複式及頂層複式單位

單位數目：577伙

代理：中原（海外）

加拿大列治文市中心 天車地鐵沿線 大型屋苑現樓項目展銷會

日期：12月10及11日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

地點：香港銅鑼灣謝斐道535號Tower 535九樓901室

講座時間：下午2時半

講座主題：加拿大銀行專員親身講解按揭須知

查詢及報名熱線：6418 8771 / 8208 8268

英國倫敦 Royal Arsenal Riverside 泰晤士河地段大型藍籌屋苑

倫敦新興社區Woolwich投資潛力高，在過去10 年間，物業市值增長已超過了一倍，吸引了新一批投資者及持BNO人士置業。由英國著名龍頭發展商Berkeley Group發展的Royal Arsenal Riverside，坐落Woolwich的心臟地帶，位處最新落成的Crossrail Woolwich站上蓋，能以Zone 4的價錢享有Zone 2成熟社區配套優勢，擁抱倫敦泰晤士河黃金地段生活。

Woolwich區的交通網絡四通八達，經Crossrail Woolwich站僅8分鐘車程可一線直達金絲雀碼頭，15分鐘到達金融區Liverpool Street，乘DLR前往London City Airport亦只需6分鐘，是東南倫敦擁有極佳交通便利的社區之一。區內更是名校林立，有17間Ofsted 評級Good及Outstanding的幼兒園及中小學，到LSE、King's College等頂尖學府只需20分鐘車程。

項目社區規劃成熟完備，設有多元化零售商店、多個超級市場、Cafe、餐廳酒吧，更有文娛施設及國際知名劇院。住戶可坐擁社區內的11.6英畝Maribor Park、超過1公里的河畔步行徑，以及近15萬平方呎的創意區Woolwich Works，並專享屋苑提供的豪華水療和健身設施。

想了解當地租務、稅項及按揭等問題。展銷會一連兩日在下午2時及4時設有講座，邀請John's & Co租務專家Betty Yeung、Getground稅務專家Florence Chan，以及Capricorn按揭專家Kit Ho，跟大家分享英國物業租住、投資心得。

Royal Arsenal Riverside

地點：London, Woolwich, SE18

發展商：Berkeley Group

戶型：1房、2房及3房單位

面積：548至1,103 平方呎

產權：999年

售價：482,500英鎊起

代理：L2 International

物業展銷會

日期：12月10及11日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

講座：下午2時及4時

地點：Berkeley香港辦公室-中環置地廣場公爵大廈30樓3001室

查詢：6286 4657