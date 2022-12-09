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專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：英國雙城顯潛力

【Presented by：WAW Creation】近兩個月來，終於感受到香港逐步復常的跡象，同事們排隊請假外遊，海外親友陸續回港避寒，我亦重新安排出差公幹，等了三年，總算開展了對外連繫的第一步。相信大家跟我一樣，身邊有不少從英國回港探親的友好，最近我參加了好幾個飯局，話題都離不開英國各地的生活。

回想我在十四年前賣英國樓，只會集中挑選倫敦樓盤，當時曼城被視作「山旮旯」。除了較多海外學生在曼城租住小型單位作宿舍外，沒甚麼人想移居曼城，當時又怎會想象得到，如今英國由南到北的大城小鎮都有香港人聚居。

有住在Bristol的朋友笑說，初到埗時在街上聽到廣東話感覺興奮，會主動向人搭訕閒聊，如今在商場、超市、食店經常聽到廣東話，已變得習以為常。

 

Bristol罕有超值洋房

作為海外地產代理，如果等熱潮來到才着手找貨源，好的樓盤根本輪不到你來賣，因此我們早在兩年多前，已積極物色倫敦以外的優質潛力區，像Surrey、Reading、Kent等，都是由我們集團作為先頭部隊打開市場。

至於剛提到的Bristol，一直以來都是熱門的華人聚居地，近年急增大批香港移民，加上當地在高科技和金融發展方面進步神速，無論住宅的租售市場都非常緊張，要在香港找Bristol新盤簡直難過登天！

我偏偏最喜歡向難度挑戰，我經常對英國地產商說，英國樓盤在香港都賣得很好，我們不能只享受成果，適當時候也要作出回饋，若有靚盤不能只留給當地人，也要讓香港買家有機會買得到。

慶幸的是，這些年來，我們集團的銷售成績和口碑得到英國地產商的認同，當我們一知道上市發展商Crest Nicholson在Bristol推出新盤，立刻表示有興趣，憑着多年的交情與信任，獨家爭取到小量獨立屋和半獨立屋在港發售，對我來說，算是對自己和客戶有所交代。

 

Kent坐擁超強校網

另一匹我看好的「黑馬」，是距離倫敦一小時車程，有最強校區之稱的Kent。坦白說，雖然Kent一直得到海外留學生的垂青，但五、六年前沒有多少人對Kent的物業感興趣，因以往留學生大多住在宿舍，家人未必有需要買樓。直至近年市場轉由用家主導，不少移英的香港家庭看中Kent坐擁三十三間Grammar School及多間私立名校的優勢，寧願走出倫敦，選擇在這個校網靚、治安好、富有自然文化氣息的小城落腳。

據英國土地註冊處的資料顯示，Kent的平均樓價在疫情後上升近兩成，以甚受香港人歡迎的Ashford區為例，現時全新洋房別墅由三十多萬英鎊起，比起Surrey、Hertfordshire、Reading等地平一大截，加上新型屋苑可承造最高七成半按揭，即使資金不算充裕的家庭客或投資者，都可以供得輕輕鬆鬆。