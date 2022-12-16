前往東南亞長期居留的選擇

LTR簽證適用於四類外國人：

「富裕的全球公民」申請人需持有至少100萬美元的資產，過去兩年的個人年收入達至少8萬美元，對泰國投資至少50萬美元。

「富裕的養老金領取者」適合50 歲或以上，有年度退休金或穩定收入的退休人員，申請時個人年收入至少為 8萬美元；或個人年收入達到4萬美元以上，並在泰國投資至少25萬美元。

「在泰國工作的專業人士」針對在上市公司或過去三年總收入至少達1.5億美元的公司任職的人士，申請人所需年收入至少達到8萬美元，或達到4萬美元並具有碩士及以上學歷、擁有知識產權或獲得A輪融資，至少5年相關工作經驗。

「高技能專業人士」同樣需要收入至少為 8萬美元，或達到4萬美元並擁有科學、技術及相關專業的碩士及以上資歷，在指定行業就業並有5年相關工作經驗。

LTR簽證持有人的配偶和 20 歲以下的子女也有資格獲得相同的簽證（每位 LTR 簽證持有者最多 4 名家屬）。

馬來西亞「第二家園計劃」

馬來西亞第二家園計劃（MM2H）是一項長期居住計劃，過去備受港人歡迎，帶動當地樓市上升。惟計劃受疫情影響而暫停一年多，於2021年重啟並將申請門檻提升，在流動資產、每月收入及定期存款等多方面「加辣」，以吸納高收入的外國人。

在新的MM2H計劃下，外國申請人組別分為「35-49歲」和「50歲以上」，長期居留證年期由舊有的10年減至5年，但可續簽。申請人的流動資產要求為150萬馬幣（約港幣265萬元），每月收入4萬馬幣以上。獲批後須存入100萬馬幣作定期存款，當中50萬馬幣可作購買房屋、醫療或子女教育用途。雖然不用坐「移民監」，但1年內要在馬來西亞居住至少累積90日。此外，MM2H申請人及其家屬都需要提交良民證，每增加1位隨行親屬，需在儲蓄戶口增加5萬馬幣。申請人可帶同配偶、21 歲以下的未婚子女及60 歲以上的父母一起到馬來西亞居住，在當地逗留 5 年並且無出入境限制。申請人子女還可享受當地教育。

印尼「第二家園簽證計劃」

印尼發布「第二家園簽證計劃」，以吸引國際遊客前往峇里島和其他幾個目的地，帶動當地經濟和旅遊發展。外國人可在今年12月25日起透過網絡進行申請，需提供有20億印尼盾（約港幣100萬元）的銀行存款證明、有效期餘下至少3年的護照、彩色近照及個人簡歷，以申請獲得5年或10年居留，簽證申請費為300萬印尼盾，獲批後可以在印尼進行投資或就業。

日本「經營管理簽證」

香港人最常以申請「經營管理簽證」方式移居日本，在當地開設公司，租舖開店或經營民宿的業務。申請人需是20歲或以上，投資500 萬日元（約港幣29萬元）在日本經營業務，在日本有固定的公司地址。首次獲簽期限為1年，隨後可按業務營運狀態，續簽 1 年、3 年、5 年簽證。居留滿5年可申請日本國籍，滿10年可申請「永住」。而續簽最重要的成功條件是公司運營正常，收入可支持在日本生活。