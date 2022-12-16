樓盤點睛：馬來西亞吉隆坡、日本大阪推介

項目以現樓連傢俬的單位發售，設有實用面積991平方呎的2房1套房及開放式書房，至1,502平方呎的3房2套房及開放式書房，售價由馬幣141萬餘元起（約港幣250萬元起），香港買家可於當地銀行申請高達樓價7成的按揭貸款。

訊拍物業首席銷售主管羅顯桂表示，項目位處馬來西亞最國際化的社區，距離美國及日本大使館僅約200米，在項目1公里範圍內共有29個國家的大使館，當中大部分更位於400米範圍內，前往KLCC雙子塔及百威年廣場也非常便捷。由於位置優越，發展商以最高規格的安全設備與及生活配套發展該項目，以配合周邊國際性住戶的需要。如分佈在不同樓層，總面積達到65,000平方呎的會所空間及禮賓服務。項目入伙後，在市場放租可享獲約4%的租金回報，租客包括附近大使館的大使。另外，推廣期內，所有買家通過訊拍物業購買該物業，更可獲贈律師費及傢俬套餐。

發展商合成置地市場經理呂抒庭指出，項目其中一個最大的優勢是已屆現樓，客人可前往參觀，親身感受物業管理服務、物業景觀、樓層及室內用料等。無需等待建築期，不會有令人失望的「意外驚喜」，睇樓時還可以「睇邊間、買邊間」，在短時間內入伙自用或獲得租金收入。

因應現時馬幣低水，買現樓可把握時間兌換馬幣，賺取匯率優勢。呂抒庭補充，在馬來西亞的樓花項目採取分期付款制度，發展商是按建築進度收取樓款，故此在一些建築進度比預期慢的項目，買家除可能會延期收樓之外，也有可能負上遲付款、遲出租、遲收回報的風險。

雅樂華庭ARIA

地址：No.213, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

發展商：合成置地

規劃：A及B座，每座45層

單位數量：598

戶型：1至3房

車位數量：每單位最少1個車位

業權：永久產權

代理：訊拍物業

查詢：9547 9408

網站：www.hkpropx.com/aria

日本大阪 高級2房高層公寓 日本橋電器街核心商區

項目位於核心商區的日本橋電器街，鄰近百貨公司，出門即有多間便利店及餐廳選擇。輕鬆步行至難波站，共有3線可使用，交通方便。

項目地段優越，步行約6分鐘可抵達南波站，7分鐘抵達日本橋站，輕鬆來回其他地區上班。物業鄰近多個人氣景點，步行約6分鐘即可抵黑門市場。步行約14分鐘可抵達通天閣，通天閣附近亦有著名的天然溫泉。步行約18分鐘即可抵達心齋橋商店街。

此項目全棟23層高，推薦單位位於高層20樓，兩房一廳，實用面積約585平方呎，另附200平方呎露台，室內陽光充裕。項目售價約港幣200萬元，現時出租中，實際回報可達5.05%，出租自住精選。

大阪高級2房高層公寓

地址︰大阪府大阪市浪速區日本橋3-4-9

構造︰RC造23階建 / 20階部分

建成︰2008年3月

面積︰54.37平方米（585平方呎）

露台︰20.31平方米（219平方呎）

現況︰出租中

售價︰3,500万円（約港幣200萬元）

租金︰177,000円

實際回報：5.05%

代理：Sakura Japan Property Limited

日本物業投資免費一對一諮詢

日期：星期一至日

時間：上午11時至下午6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

電話登記：6810 2200