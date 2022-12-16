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翔勝視野：大阪儲足能量 明年強勢回歸

【Presented by：WAW Creation】疫情三年，日本受到連環衝擊：閉封式東奧、安倍遇刺、日圓大幅貶價……不論政治、經濟，甚至文化軟實力都受到質疑。

 

我身邊有很多熱愛日本的朋友心中都有一大問號：日本能否捲土重來﹖

老實說，我對日本從來沒有懷疑，本月初我親自飛了一轉大阪，更加肯定明年會是日本重振聲威的一年。

今年十月，日本宣布全面開關，當時我人在新加坡，在展銷會上問台下觀眾：有誰已預訂日本機票﹖

當時全場舉手！

重開旅遊業遇上日圓新低，有齊天時地利人和因素，令大家都急不及待要去日本，結果有很多朋友不單去shopping，而是報復式shopping，還有大批人正等待聖誕、新年、復活節假期出發。

試問在如此形勢下，日本經濟又怎可能不反彈﹖

 

料租金將上升兩至三成

我們在日本管理過百間民宿，在疫情最嚴峻時期，雖然出租未算理想，但入住率一直維持五成左右，其中大部分是日本當地人。要知道，日本人的本地遊文化很強，他們staycation不像香港人去屯門黃金海岸住一、兩天，而是由東京去北海道，或由北海道去大阪，因此經營民宿依然有回報。

由上月開始，大阪民宿的入住率直線上升到九成至九成半。我在大阪有兩間民宿，原本計劃公幹期間入住自己的物業，但由於預約太滿，負責管理的同事反勸我租住其他地方！依目前形勢看，大阪民宿來年的租金必然上升，增長有機會達兩至三成，換言之，出租回報率有望再上層樓。

 

新增設施吸納遊客

現時大阪是日本唯一可全年經營民宿的地區，日本政府已作出明確部署，將大阪發展成旅遊業重鎮。過去三年，雖然遊客絕跡，但大阪市政府和業界沒有放慢手腳，不少景點都增設了新設施，例如日本環球影城的新建園區Super Nintendo World、在社交網上人氣爆燈的打卡熱點TeamLab美術館、號稱全球最大的攀登式遊樂設施萬博BEAST、通天閣的空中展望台和巨型滑梯等等，整個城市都在儲備能量等待遊客再臨，相信明年大阪一定會強勢回歸。

 

旅遊盛事無縫銜接

我認為日本人相當聰明，做事周詳有計劃，大阪的旅遊發展策略並非一年半載的短期目標，還有2025年的世界博覽會，再接駁有望在2028至2029年開業的大阪灣夢洲賭場連酒店，所有項目環環緊扣，造就一個投資機遇非常豐富的環境。

如果你問我，日本市場是否零隱憂呢﹖

當然不是，日本的致命缺點是貨源少，當地住宅建築不像香港或新加坡，一幢樓有數百個單位，日本住宅大廈只有三十至七十個單位，一百個已稱得上是大型項目。貨源短缺下，可供海外投資者買入的單位少之又少，所以日本的支持者雖然眾多，包括香港、新加坡和內地客，都想趁日圓低、利息平的時候搶日本盤，但貨量未能滿足需求，論交易量多年來都只能做阿二，風頭總被英國樓蓋過。

因此，FMI Japan一直努力「擸」新盤，經過月初的日本之旅，我們洽談了連串計劃，未來將有更多日本全新項目推出，質素之高令我自己也相當期待，相信亦會為大家帶來很大驚喜。