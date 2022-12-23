地監局語：持牌地產代理的專業所在

筆者接連數月在此專欄發表的文章，除了介紹地產代理監管局就此發出的執業通告外，亦希望消費者了解在交易過程中，有甚麼需要具備的資料，及在作出購買決定前，需要慎重考慮的重點要項。

受地產代理監管局監管

由於持牌地產代理受地產代理監管局監管，不少人會覺得委託持牌代理有如多一份保障。因為持牌代理在交易過程中，除了要遵守監管局發出相關的執業通告外，還須遵守《地產代理條例》及其附屬法例的相關條文，以及監管局發出的《操守守則》及所有適用的指引，而這正正是持牌代理的專業價值所在。

執業時不可缺少的重要原則

監管局向來對地產代理行業力求完善的規管，自《地產代理條例》頒布25年來，行業在穩固的基礎下不斷邁向專業化。

監管局同時制訂《操守守則》，為持牌人定下執業不可缺少的重要原則。例如：守則中的第3.3.1段訂明，「持牌地產代理在經營過程中，必須秉持誠實、忠誠和嚴正的態度向客戶提供服務，並應保障客戶在地產交易中不因欺詐、失實陳述或不合專業操守的行為而受損」。

另外，第3.5.1及3.7.2段亦規定，「持牌人在履行職務時必須盡量小心和盡一切應盡的努力」和「應避免做出可能令地產代理行業信譽及／或名聲受損的行為。」

以上都是代理必須遵從的自我嚴格規管，目的只是為提升服務質素，為消費者提供「保障」之餘，也多一份「安心」。

宜多發問及留意細節

筆者再次在這裏提醒各位消費者，不論在購買本地或境外物業時，都應該多加發問及留意每一項細節。

特別是境外未建成物業的買賣，因受物業所在地的法律所管限，買家可能須承擔與香港物業交易有別的額外風險。因此，買家應該增加自己對有關物業及物業所在國家的規管制度認識，並就自身的情況徵詢當地的獨立專業人士的意見。

至於更多在處理物業交易或委託地產代理時的實用資訊，歡迎瀏覽監管局的消費者教育網站（http://smart.eaa.org.hk）了解。

地產代理監管局行政總裁 韓婉萍