樓盤點睛：澳洲墨爾本、日本沖繩、泰國布吉推介

澳洲墨爾本 獨立屋連地皮 名校網屋苑式「買地起屋」項目

最近澳幣在低位徘徊，以港幣兌換變相可用折扣價入手澳洲優質物業，而「買地起屋」方案售價由港幣340萬元起。

Ray White帶來位於墨爾本東南面的「買地起屋」項目，坐落墨爾本排名第三的公立精英中學的地區，雲集6間貴族名校，該區更連續2年位列全墨爾本獨立屋需求量地區的第1位。是次精選3房2廁獨立屋，連永久業權土地、前後花園及車庫的方案，售價為678,339澳幣起（約港幣356萬元），屬性價比極高之選。

獨立屋連地皮

間格：3房2廁

售價：678,339澳幣起

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

WhatsApp：5268 8329

日本沖繩 海邊物業 鄰近名護灣 千呎四房一戶建

沖繩是日本人氣度假勝地，亞洲的度假天堂。全年氣候溫暖且降雨充沛，每年吸引近700萬以上的觀光客到臨。這次推介的沖繩縣海邊物業鄰近名護灣，徒步2分鐘可達，隨時可享海風吹送，欣賞日落晚霞。

項目附近設有超市、便利店及餐廳，徒步約7分鐘可抵巴士站，輕鬆出行遊玩。駕車約11分鐘可抵達名護城公園，感受自然景色。駕車約10分鐘更可抵達多個人氣景點，例如21世紀森林海灘、NEO PARK等。距離那霸市中心約1小時車程。

此項目是鄰近海邊的一戶建，於2016年建成。實用面積約1,056平方呎，四房一廳，裝修風格簡約，寬敞舒適。門前可泊2至3部車，適合自用或經營民宿，方便自駕遊人士。

沖繩縣海邊物業

地址︰沖繩縣名護市東江5-13-5

構造︰木造2階建4LDK

建成︰2016年6月

土地面積︰149.68平方米（1,611平方呎）

建物面積︰98.12平方米（1,056平方呎）

現況︰吉室

售價︰3,480萬円（約港幣206萬元）

代理：Sakura Japan Property Limited

日本物業投資免費一對一諮詢

日期：星期一至日

時間：上午11時至下時6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號

金帝行7樓

電話登記：6810 2200

泰國布吉 卡馬拉水療度假村 鄰近海灘 享星級私人診所

卡馬拉是布吉島著名的海灘之一，擁有自然美麗的日落景色，當中的魔法嘉年華樂園Carnival Magic是遊客必去的景點。新落成的卡馬拉豪華水療度假村及公寓（Kamala Luxury Spa Resort and Residences）位於布吉島的重點旅遊區，也是最有價值的物業區，舉步可達卡馬拉海灘。

度假村佔地面積8,712平方米，是泰國第一家擁有星級私人診所的項目，提供健康和排毒中心、醫療和美容診所。度假村更提供無邊際泳池、健身中心、水療中心、餐廳、泳池酒吧及圖書館等多元化設施。現推售的35平方米套房單位，配備全套豪華家俱，售價為4,137,120泰銖（約港幣93萬元），另有兩房豪華公寓可供選擇。項目由專業管理公司提供日常租賃管理，淨租金回報估計可達5%至7%，可作投資或度假住宿。

代理：CK創紀環球

查詢：9730 2880（Daniel）