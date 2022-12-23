moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

專家觀點>海外置業錦囊

樓盤點睛：澳洲墨爾本、日本沖繩、泰國布吉推介

【Presented by：WAW Creation

 

澳洲墨爾本 獨立屋連地皮 名校網屋苑式「買地起屋」項目

最近澳幣在低位徘徊，以港幣兌換變相可用折扣價入手澳洲優質物業，而「買地起屋」方案售價由港幣340萬元起。

Ray White帶來位於墨爾本東南面的「買地起屋」項目，坐落墨爾本排名第三的公立精英中學的地區，雲集6間貴族名校，該區更連續2年位列全墨爾本獨立屋需求量地區的第1位。是次精選3房2廁獨立屋，連永久業權土地、前後花園及車庫的方案，售價為678,339澳幣起（約港幣356萬元），屬性價比極高之選。

 

獨立屋連地皮

間格：3房2廁

售價：678,339澳幣起

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

WhatsApp：5268 8329

 

日本沖繩 海邊物業 鄰近名護灣 千呎四房一戶建

沖繩是日本人氣度假勝地，亞洲的度假天堂。全年氣候溫暖且降雨充沛，每年吸引近700萬以上的觀光客到臨。這次推介的沖繩縣海邊物業鄰近名護灣，徒步2分鐘可達，隨時可享海風吹送，欣賞日落晚霞。

項目附近設有超市、便利店及餐廳，徒步約7分鐘可抵巴士站，輕鬆出行遊玩。駕車約11分鐘可抵達名護城公園，感受自然景色。駕車約10分鐘更可抵達多個人氣景點，例如21世紀森林海灘、NEO PARK等。距離那霸市中心約1小時車程。

此項目是鄰近海邊的一戶建，於2016年建成。實用面積約1,056平方呎，四房一廳，裝修風格簡約，寬敞舒適。門前可泊2至3部車，適合自用或經營民宿，方便自駕遊人士。

 

沖繩縣海邊物業

地址︰沖繩縣名護市東江5-13-5

構造︰木造2階建4LDK

建成︰2016年6月

土地面積︰149.68平方米（1,611平方呎）

建物面積︰98.12平方米（1,056平方呎）

現況︰吉室

售價︰3,480萬円（約港幣206萬元）

代理：Sakura Japan Property Limited

 

日本物業投資免費一對一諮詢

日期：星期一至日

時間：上午11時至下時6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號

金帝行7樓

電話登記：6810 2200

 

泰國布吉 卡馬拉水療度假村 鄰近海灘 享星級私人診所

卡馬拉是布吉島著名的海灘之一，擁有自然美麗的日落景色，當中的魔法嘉年華樂園Carnival Magic是遊客必去的景點。新落成的卡馬拉豪華水療度假村及公寓（Kamala Luxury Spa Resort and Residences）位於布吉島的重點旅遊區，也是最有價值的物業區，舉步可達卡馬拉海灘。

度假村佔地面積8,712平方米，是泰國第一家擁有星級私人診所的項目，提供健康和排毒中心、醫療和美容診所。度假村更提供無邊際泳池、健身中心、水療中心、餐廳、泳池酒吧及圖書館等多元化設施。現推售的35平方米套房單位，配備全套豪華家俱，售價為4,137,120泰銖（約港幣93萬元），另有兩房豪華公寓可供選擇。項目由專業管理公司提供日常租賃管理，淨租金回報估計可達5%至7%，可作投資或度假住宿。

 

代理：CK創紀環球

查詢：9730 2880（Daniel）