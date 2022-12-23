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專家觀點>海外置業錦囊

翔勝視野：投資日本 有機可尋

【Presented by：WAW Creation】有旅遊網站根據今年七月至十一月的訪客紀錄發表調查報告，發現最多港人搜尋今年年尾至明年二月的海外旅遊住宿地，頭三位依次是東京、大阪和曼谷。對於結果，相信沒有人會感到意外，我身邊排隊去日本的朋友已安排到明年四、五月，復活節飛大阪的機票竟飆升至近萬元！

 

民宿入住率爆升

搶完機位，下一步自然是搶住宿，由我們公司管理的日本民宿，由十一月份開始，入住率一直爆至明年初，連我自己上月到日本公幹，想試住公司旗下的The Peak Shinsaibashi，同事們亦需要「左度右度」才撥出幾日時間給我體驗一下。

今次小住幾天，感受非常深刻，尤其親耳聽到外國住客的讚賞，證明我們過去幾年在日本的努力沒有白費，認真付出換來滿意的成果。回想三年前，FMI Japan正開始進軍日本地產市場，開發The Peak Series住宅物業，首個項目The Peak Tengachaya還未完工，卻遇上世紀疫情，當時不少買家人心惶惶，但我一早斷言只要日本一開關，旅遊業必然快速反彈。

逆市中的投資觸覺，新加坡投資者從不缺乏，以The Peak Tengachaya為例，幾乎全數買家都是新加坡人，他們目標清晰，只求高回報，看到日圓低位，物業質素好便決定入市。

事實證明，當年敢於入市的買家，現在正「腳」收租，坐享五、六厘租金回報。

 

東京千金難買一塊地

儘管坊間不少評論看淡日本經濟，但我經常說，數字騙不到人，東京樓價在這兩、三年間持續上升，在沒有遊客，投資者減少的情況下，為甚麼樓價仍然可以企硬﹖

原因是冇貨！當地發展商自給未能自足，在房屋長期供不應求的情況下，有住宅物業在手必然可以成功出租；適逢近一年來日圓匯率和息口相對偏低，吸引海外資金流入，當中不少實力雄厚的投資者都選擇購買穩健的「磚頭」保值，樓價自然穩打穩紮。

雖說東京現時「千金難買一塊地」，但我出征日本十日，又怎會空手而回﹖

我們與日本發展商合作，早前於新加坡銷售東京都板橋區一個全新樓盤，今次我亦有到當地視察。板橋區是鄰近市中心的住宅區，距離池袋只有十分鐘車程，由於位置優越，加上大家餓東京盤已有大半年時間，樓盤一開售已被日本當地人和新加坡客掃清，渴市程度很誇張！

 

銀行按揭放寬至七成

以目前走勢推斷，我相信未來一年日本樓盤的爭奪戰只會更激烈，因為日本銀行在幕後發功，宣布放寬海外買家按揭貸款上限至七成，這個消息對海外投資者來說絕對是一大喜訊。

要知道，放寬貸款不但代表借錢易，更重要的是代表銀行對物業質素，以至整體樓市有信心。因為銀行，尤其日本銀行是相對保守的機構，以往從不貸款給海外人士（台灣人除外），到現時愈來愈進取，證明日本樓市蓬勃，令銀行相信未來房地產發展大有「錢」途。

在疫情解封、投資策略上，新加坡人已走前了幾個身位，最近終於逐步獲解禁的香港人，縱使不能贏在起跑線，但至少要放長線，好好計劃一下來年的投資方向。