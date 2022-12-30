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專家觀點>海外置業錦囊

加拿大明年起禁外國人購買住宅物業 條例為期兩年 加籍港人不受影響

【Presented by：WAW Creation】外國買家一直被認為是推升加拿大樓市的原因之一，為壓抑樓價過熱，加拿大將於2023年1月1日起實施「禁止非加拿大居民購買住宅物業法」，新例禁止非加拿大公民及非永久居民的人士，在兩年內購買加拿大的住宅物業，並同時防止非加拿大人以公司等形式買入物業，以規避禁令。而通過學生或工作簽證獲取永久居留權的臨時居民則可豁免。有銷售加拿大物業的香港代理直指，溫哥華及多倫多在設有海外買家稅後，已令非加籍買家大幅減少。現時在港推售的加拿大物業，買家九成以上是擁有加拿大護照的港人，而新例對30萬在香港居住的加籍港人並不受影響，因此對生意亦影響不大。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

製作﹕WAW Creation

 

溫哥華及多倫多是加拿大兩大重要城市，也是較多港人聚居的城市。面對樓價不斷上升，溫哥華及多倫多先後推出針對非加籍海外買家的海外買家稅（Non-Resident Speculation Tax, NRST）。溫哥華所在的卑詩省在2016年起宣布徵收15%的海外買家稅，至今已增至20%；多倫多所在的安大略省也在2022年3月30日起，將海外買家印花稅由15%提高至20%，並於今年10月再調整至25%，以打擊過熱的樓市。事實上，自海外買家印花稅提升後，這兩個主要城市的海外買家數目已大幅減少。

加拿大樓市在疫情期間急升，有指原因是當時屬於低息環境，買家可承造八成按揭，並可享有低至1厘的利率優惠，因此帶動當地人買樓及換樓，形成龐大的置業需求。加上在家工作成為趨勢，二手市場也為之熾熱。在供不應求的賣家市場環境中，經常出現「搶Offer」現象，令樓價持續推升。但隨着利率上升，置業借貸成本增加，加拿大樓市熱度迅速降溫，成交宗數大幅減少，樓價亦有所回落。

 

息率上升 樓市量價回落

加拿大房地產協會（CREA）最近發布統計數據，11 月全國房屋銷售數量（未經季節性調整）比去年同月的接近紀錄低 38.9%，全國平均銷售價格同比下降12%。多倫多地產局（TRREB）的數據亦顯示，大多倫多在11月的銷售數目為 4,544宗，與去年11月比較下降了49%，平均售價下跌7.2%，而新房源亦由 10,044套減至8,880套，下跌11.6%。

面對樓市回調，加拿大地產公司Re / Max Canada預測，加拿大在2023年的平均樓價將下跌3.3%，其中，大溫哥華地區樓價將下跌5%，大多倫多地區將跌11.8%。

有市場人士認為，當地政府為壓抑樓市過熱，推出新例實不為過，惟現在踏入加息周期，樓價調整亦已有所反映，在現今環境，未必需要繼續實施新例。而以往海外買家不想支付海外印花稅，還可選擇溫哥華或多倫多以外的地區，但是新條例有如「斷國際水」，「一刀切」不讓海外買家購買加拿大物業，結果會對加拿大樓市帶來怎樣的影響，還待實施後才能分曉。

 

違反禁令最高罰款1萬美元

「禁止非加拿大居民購買住宅物業法」將於2023年1月1日生效，為期兩年至2024年底。雖然新例禁止非加拿大公民及非永久居民的人士購買當地物業，但條例也設有例外情況，包括通過學生或工作簽證取得永久居留權的臨時居民、難民、居住在加拿大的外交官、領事人員和國際組織的成員；離婚、分居或死亡後的繼承過程，也被排除在「購買」的定義之外。

加拿大抵押與住房公司（CMHC）列出禁令的豁免清單，例如在加拿大學習的臨時居民，需要已提交購買物業前5個年度的所得稅申報表，此前5年在加拿大實際居住至少244天，不可購買超過50萬元加幣的物業。而在加拿大工作的臨時居民，則在購買物業前4年內在加拿大全職工作至少 3年，已提交3個年度的所得稅申報表。此外，豁免人士必須在禁令生效前未曾在加拿大購買住宅物業。根據該法案的規定，違反禁令的非加拿大人，或任何故意協助非加拿大人違反禁令的個人或實體，均屬犯罪行為。經簡易程序定罪，可處以最高10,000美元的罰款。另外，法院可以命令出售該違反禁令購買的住宅物業，而出售收益將不超過為該物業支付的購買價格。