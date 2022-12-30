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樓盤點睛：日本大阪、英國倫敦推介

【Presented by：WAW Creation

日本大阪 高級智能化公寓 兩年樓齡 步行約12分鐘達大阪站

項目位於大阪市有東京新宿之稱的「北區」，交通便利，是大阪通往日本各地的門戶。從項目步行約8分鐘可抵大阪環線福島站，乘坐大阪環狀線可輕鬆轉乘前往多個人氣景點，例如奈良、大阪環球影城等。

項目周邊配套豐富，徒步數分鐘即有便利店及超市。步行約6分鐘可達梅田藍天大樓、步行約12分鐘可達大阪站，鄰近更有多個購物景點，例如阪急三番街、阪急梅田本店等。現時大阪站以北正在進行再開發的「梅北」和以天空大廈為中心的「新梅田」。

此公寓全棟19層高，共設有107個單位，推薦單位位於15樓，兩房一廳，實用面積約748平方呎，另附113平方呎露台，室內陽光充裕。物業屬於2020年建成的罕見高級智能化公寓，該單位售價為6,980萬円，現時為「吉室」，實際回報可達3.84%。

 

大阪高級智能化公寓

地址︰大阪府大阪市北區大淀中2-4-24

構造︰RC造19階建 / 15階部分

建成︰2020年2月

面積︰69.53平方米（748平方呎）

露台︰10.46平方米（113平方呎）

售價︰6,980萬円（約港幣407萬元）

租金︰250,000円

預計實際回報：3.84%

代理：Sakura Japan Property Limited

 

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日期：星期一至日

時間：上午11時至下午6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

電話登記：6810 2200

 

英國倫敦 Holland Park Gate 毗鄰荷蘭公園

繼No.1 Grosvenor Square和Lincoln Square成功推出後，英國著名發展商Lodha推出其坐落於倫敦的第三個項目Holland Park Gate，這是一個混合用途發展項目，以打造平衡的生活方式為目標。項目在今年4月推售，至今已售出25%單位。

肯辛頓（Kensington）是倫敦最具活力的社交及創意機構的集中地，當中的肯辛頓高級購物街結合了繁華城市生活的便利、高端購物及獨立精品店，是倫敦極受歡迎的購物街之一。Holland Park Gate位於佔地54英畝的荷蘭公園的主入口對面，著名的海德公園和肯辛頓花園都在步行範圍內，住戶可以在這些綠地上盡情探索、鍛煉、冥想或放鬆，尋求更加平衡、健康並可持續的生活方式。項目由四座建築組成，提供71間寬敞的豪華住宅單位，備有1、2、3 和4房選擇，所有單位都彰顯了Lodha對品質及細節的關注，並會由Lodha UK的私人酒店管理公司Saint Amand團隊提供全面服務。此外，項目設有專業的健康俱樂部及水療中心，當中包括25米游泳池、健身室、私人美容室、餐廳及圖書館等。項目還提供餐廳、私人電影院及靈活的工作空間，並備有綜合式電動車充電系統。

 

Holland Park Gate

地址：257-265 Kensington High Street, London W8

發展商：Lodha UK

住宅數目：71個

單位間隔：1、2 、3 及4房

售價：2,990,000英鎊起（2房單位）

落成日期：2023年年底

代理：第一太平戴維斯（香港）有限公司，國際住宅

查詢：2842 4472