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翔勝視野：2023海外樓市展望——英日泰三強並立

【Presented by：WAW Creation】揮別動盪的2022年，眼前的2023年又會迎來甚麼新挑戰？

慶幸我是喜歡接受挑戰的人，順境時要感恩，逆境時就當作磨練，所謂「山不轉水轉，路不轉人轉」，無論在任何環境下，最重要是隨機應變，努力尋找新的出路。

時近年尾，我們忙於為海外樓市埋單計數，過去一年英國樓跑贏大市，一枝獨秀，在我們舉辦的七十多場海外物業展銷會中，英國樓盤佔了八成，而且大部分銷情理想，當中多個項目現已進入收樓階段。

 

英國樓優勢持續

明年還是英國樓的天下嗎﹖

最近很多傳媒、朋友和客戶都問我這一條問題，雖然英國物業是我們的強項，但我相信海外物業市場在來年會有很大變化，英國樓不再獨佔市場，而是與日本、泰國三國並立。

當然，三國也有強弱之別，以今年的表現推斷，英國依然是大哥，日本是老二，泰國暫時只能屈居第三。

不過，我相信明年的英國物業市場趨勢會有些微變化，有更多人留意倫敦的apartment，原因是疫情後倫敦人結束WFH，重返市中心生活，加上大批港人移民，令房屋供應緊張，更重要的是現時英國樓價和息口不斷上升，當地人不敢供樓，寧願暫時租屋，導致倫敦住宅的出租率非常強勁。我們這三年賣出的樓盤，回報表現比預期更好，原本推算回報率有3.8至4%，但實際上有4.5至5%，而且所有單位很快便租出，甚至有業主未收樓已找到租客，所以市場一致看好倫敦Zone 3、4的樓價有機會增長5至6%。

 

日本泰國從後趕上

另一形勢大好的是日本，自從十月全面開關以來，看看身邊的同事、朋友紛紛撲機票湧去日本便是最佳實證。以我們管理的民宿為例，近兩個月租金急增兩至三成，入住率全線爆滿，投資成本低回報高。相對香港目前的樓市狀況，利息愈來愈高，而租金減完又減，令大家的投資欲望降低，對投資者來說，日本樓的回報自然更吸引。

你可能會問，既然形勢大好，為何日本只能做老二﹖

因為日本的致命缺點是貨源少，東京、大阪市區的新建住宅貨量極少，當地人和海外投資者爭崩頭，想買亦未必有機會買到，遇上心頭好的話，別猶豫太久，否則「蘇州過後無艇搭」！

至於泰國樓，2023年將會逐步回歸。相信大家都記得，泰國樓市在疫情前相當活躍，這幾年間，曼谷市中心有大量新盤落成，但疫情下難以出租，如今旅遊業重開，不但刺激零售消費，亦再次勾起遊客的買樓意欲。這批客買樓未必為投資，更大機會當作避風港，買來度假或退休自用。

由於疫情影響，近年曼谷樓市交投平淡，所以發展商主要為「散貨」，價錢不會太進取，用家大有機會執到平靚正超值貨，有興趣的話，就要好好把握時機！