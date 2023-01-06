地監局語：購買境外物業絕不簡單

地產代理監管局除了著重執法方面的工作，亦會不斷透過各種途徑加深消費者對物業交易的知識，並為其提供實用資訊。

特別有關購買香港境外未建成物業的議題，監管局已在年內投放更多資源推廣，例如：製作全新宣傳語動畫短片，推出名為《境外置業要『究』SMART》的小冊子，以及簡單易記的新標語等，提醒公眾購買海外物業的風險及應注意的事項，更定期在媒體專欄撰寫相關文章。

留意五大考究要點

此欄目便提醒大家購買境外物業須注意的地方，包括五大考究要點：置業地點、選擇物業、購買方法、融資安排及投資回報等。以及為大家說明有關持牌地產代理在銷售香港境外未建成物業時要遵循的指引。例如持牌人必須在買方就購買境外未建成物業訂立任何協議或支付任何款項前，向買方提供四項重要文件，當中包括有關賣方及物業的盡職審查報告、由境外未建成物業所在地的執業律師所發出書面法律意見、書面警告聲明及銷售資料單張。監管局發出以上指引和規限，目的是希望提高業界的專業水平，進一步保障消費者的權益。

購買香港境外物業，尤其是未建成物業絕非簡單事。在此再次重申，本港的法例及監管，並不適用於其他司法管轄區，政府或監管局亦無法進行跨境執法。至於不容許發展商自行推銷物業項目而必須透過持牌地產代理推銷是違反自由貿易原則，亦剝奪消費者可直接向發展商購買物業的基本權利。

勿盡信廣告 宜自行深入了解

消費者除了委託持牌地產代理外，應自行作出更深入了解，不應只依賴銷售人員提供的資料，或單憑廣告內容便作購買的決定。同時，不應覺得購買境外未建成物業是「安全」、「低風險」或容易獲得「高回報」等。過往，監管局收到的的投訴有發展商最終未有如期建成有關物業、未能兌現承諾向買家支付保證租金回報，或向地產代理提供物業的資料欠準確，並非單純涉及地產代理。買家也要留意當地物業市場，以及發展商的財政實力及背景。

另外，境外物業的按揭與在香港置業不同，部分地區或會規定境外買家不可在當地承造按揭，亦有機會出現估價不足。買家要了解當地財務機構對境外買家申請按揭的要求、限制和相關法例等，同時也要留意匯率波動帶來的影響。

各國市場及經濟變化多端，有興趣購買境外物業的消費者要主動了解該物業所在地的法律所管限，「做足功課」增加自己對當地有關物業及物業所在國家的規管制度認識。如有疑問，應徵詢當地的獨立專業人士的意見。

「境外樓花買唔買？計過風險先好買！」

踏入新一年，筆者仍然不厭其煩地再次提醒大家，考慮境外未建成物業的買賣時要緊記監管局口號：「境外樓花買唔買？計過風險先好買！」大家亦不妨隨時重溫此欄目或瀏覽局方的消費者教育網站（http://outsidehk.eaa.org.hk），以了

解更多有用資訊，保障自身利益。

地產代理監管局行政總裁 韓婉萍