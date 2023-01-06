樓盤點睛：日本大阪難波、北海道二世古、白馬、英國倫敦物業推介

大阪鄰近心齋橋及難波地鐵沿線項目，步行3分鐘可達地鐵站，約25分鐘到Universal Studio Japan環球影城及未來大阪夢洲人工島賭城渡假村。項目設有升降機，提供一房廳至兩房單位選擇，單位空間實用，設有露台，贈送高級裝修及五年租約，預計15年可回本。

北海道二世古比羅夫私家溫泉獨立屋別墅大型社區，只需3分鐘可達二世古最旺購物飲食的十字街、Grand Hirafu滑雪場及JR鐵路站。項目提供近30間獨立屋別墅，戶型選擇多，由兩套房至六套房的獨立屋組成，每間套房都設有私家溫泉，提供真正天然溫泉水，每間獨立屋可容納高達16位住客，可以享羊蹄山美景，更送私家車位。

白馬鄰近東京首都圈第四期溫泉度假村「白馬山莊」，提供兩房至三房單位選擇，送車位及包租保證。項目附近有超市、餐廳、酒吧、溫泉及多間五星級渡假酒店，設有穿梭巴士可達不同雪山，5分鐘可達五龍滑雪場、6分鐘到白馬47滑雪場、8分鐘可到達1998年冬奧主場地白馬八方尾根滑雪場，盡享玩樂。

日本物業展銷會

日期：1月7及8日（星期六及日）

時間：上午11時至晚上6時

地點：康榮國際集團展銷廳 - 銅鑼灣軒尼詩道458至468號金聯商業中心22 樓全層

查詢：9828 9959

WhatsApp：6051 3102

Email：info@HongWin.com.hk

日本大阪 全新一戶建 3房2廁 約港幣146萬元

大阪市堺市是一個樸實而迷人的日本小鎮。項目鄰近南海高野線初芝站，只需徒步約15分鐘可達。項目為罕見的全新建築，於2022年建成，3房2廁1大客廳設計，自帶泊車位，連土地永久權，收租自住皆可。

項目擁有齊全的社區配套，徒步僅數分鐘即有便利店、超市、餐廳及公園。乘坐巴士約30分鐘，輕鬆前往大阪新開的3層高大型購物中心三井Lalaport，有過百款商品及多間美食商店任君選擇。

全新一戶建

地址︰大阪市堺市東區菩提町1-156-30

建成︰2022年

構造︰木造2階建

土地面積︰75.67平方米

售價︰2,480萬円（約港幣146萬元）

代理︰Sakura Japan Property Limited

日本物業投資免費一對一諮詢

日期︰星期一至日

時間︰上午11時至下午6時

地址︰尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

電話登記︰6810 2200

英國倫敦 Graphite Square 住宅及共享商務空間綜合發展項目

近年倫敦「Co-working熱潮」興起，以更靈活的形式吸引創業人士及不同行業人才匯聚交流。共享辦公室所帶來的初創企業者及年輕活力族群，形成龐大消費力，改變周邊環境，而倫敦Zone 1黃金地段的Vauxhall區正有類似的蛻變，區內進駐各式各樣的休閒酒吧、特色餐飲娛樂、文青咖啡店等，喚發魅力及驚喜。

Graphite Square由國際獲獎發展商Third.i呈獻，坐落優越的Vauxhall區，靠近Nine Elms及泰晤士河畔，與西敏區僅一河之隔。項目規劃有13層住宅及3層共80,000平方呎的24小時共享辦公室，提供禮賓服務、健身室、瑜伽室、泳池及平台花園等住客設施，適合年輕專業人士及家庭居住。單位入場價僅78.5萬英鎊起，預計於2024年第四季度落成。隨着Vauxhall和周邊地區快速發展，帶動人口增長，預計租金回報率可高達5.16%。

項目周圍交通四通八達，步行3分鐘可達巴士站，步行7分鐘可達Vauxhall Station，乘坐地鐵8分鐘可達Oxford Circus，乘船22分鐘可達金絲雀碼頭，是上班族的熱門居住地。另外，15分鐘範圍內有多間世界知名院校，包括University College London、Imperial College、London School of Economics 及King's College等。英國排名極高的Westminster School與項目亦只是一河之隔。

Graphite Square

地址：Vauxhall, London Zone 1

發展商：Third.i

住宅數目：160

單位間隔：1、2 及3房單位

實用面積：620至1,445平方呎

售價：78.5萬英鎊起

業權：999年租賃業權

落成日期：2024年第四季

代理：One Global Group

查詢：5975 2233（電話/WhatsApp）

電郵：salesHK@ogpsglobal.com