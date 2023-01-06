樓盤點睛：日本大阪難波、北海道二世古、白馬、英國倫敦物業推介

【Presented by：WAW Creation】
近期日元低企加上移民潮升溫，很多香港人都想取得日本永住權，而買樓出租投資就是當中最簡單的方法。康榮國際在本周末推出三個日本住宅項目，售價由港幣100餘萬元起。
大阪鄰近心齋橋及難波地鐵沿線項目，步行3分鐘可達地鐵站，約25分鐘到Universal Studio Japan環球影城及未來大阪夢洲人工島賭城渡假村。項目設有升降機，提供一房廳至兩房單位選擇，單位空間實用，設有露台，贈送高級裝修及五年租約，預計15年可回本。
北海道二世古比羅夫私家溫泉獨立屋別墅大型社區，只需3分鐘可達二世古最旺購物飲食的十字街、Grand Hirafu滑雪場及JR鐵路站。項目提供近30間獨立屋別墅，戶型選擇多，由兩套房至六套房的獨立屋組成，每間套房都設有私家溫泉，提供真正天然溫泉水，每間獨立屋可容納高達16位住客，可以享羊蹄山美景，更送私家車位。
白馬鄰近東京首都圈第四期溫泉度假村「白馬山莊」，提供兩房至三房單位選擇，送車位及包租保證。項目附近有超市、餐廳、酒吧、溫泉及多間五星級渡假酒店，設有穿梭巴士可達不同雪山，5分鐘可達五龍滑雪場、6分鐘到白馬47滑雪場、8分鐘可到達1998年冬奧主場地白馬八方尾根滑雪場，盡享玩樂。
地點：康榮國際集團展銷廳 - 銅鑼灣軒尼詩道458至468號金聯商業中心22 樓全層
Email：info@HongWin.com.hk
大阪市堺市是一個樸實而迷人的日本小鎮。項目鄰近南海高野線初芝站，只需徒步約15分鐘可達。項目為罕見的全新建築，於2022年建成，3房2廁1大客廳設計，自帶泊車位，連土地永久權，收租自住皆可。
項目擁有齊全的社區配套，徒步僅數分鐘即有便利店、超市、餐廳及公園。乘坐巴士約30分鐘，輕鬆前往大阪新開的3層高大型購物中心三井Lalaport，有過百款商品及多間美食商店任君選擇。
地址︰大阪市堺市東區菩提町1-156-30
代理︰Sakura Japan Property Limited
近年倫敦「Co-working熱潮」興起，以更靈活的形式吸引創業人士及不同行業人才匯聚交流。共享辦公室所帶來的初創企業者及年輕活力族群，形成龐大消費力，改變周邊環境，而倫敦Zone 1黃金地段的Vauxhall區正有類似的蛻變，區內進駐各式各樣的休閒酒吧、特色餐飲娛樂、文青咖啡店等，喚發魅力及驚喜。
Graphite Square由國際獲獎發展商Third.i呈獻，坐落優越的Vauxhall區，靠近Nine Elms及泰晤士河畔，與西敏區僅一河之隔。項目規劃有13層住宅及3層共80,000平方呎的24小時共享辦公室，提供禮賓服務、健身室、瑜伽室、泳池及平台花園等住客設施，適合年輕專業人士及家庭居住。單位入場價僅78.5萬英鎊起，預計於2024年第四季度落成。隨着Vauxhall和周邊地區快速發展，帶動人口增長，預計租金回報率可高達5.16%。
項目周圍交通四通八達，步行3分鐘可達巴士站，步行7分鐘可達Vauxhall Station，乘坐地鐵8分鐘可達Oxford Circus，乘船22分鐘可達金絲雀碼頭，是上班族的熱門居住地。另外，15分鐘範圍內有多間世界知名院校，包括University College London、Imperial College、London School of Economics 及King's College等。英國排名極高的Westminster School與項目亦只是一河之隔。
地址：Vauxhall, London Zone 1
查詢：5975 2233（電話/WhatsApp）