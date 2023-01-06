翔勝視野：新年目標——長線投資從倫敦開始

外國人流行在新年訂下年度計劃（New Year's Resolutions），而置業和投資都是熱門選項。不過很多人在年頭立下的壯志，未到年中已不似預期，甚至半途而廢。

我的經驗是，要達標不能單憑一時衝勁，制定目標也有一定原則。

收窄目標範圍

貪心是人的本性，當目標太多，一來難以兼顧，二來只要其中一項做不到，容易令人全盤放棄。不如選定一兩項可行的事去做，循序漸進的成果可以增加自信和動力。

做人和投資一樣，要學懂排除法，正如很多人想買倫敦樓，但朋友A說南倫敦樓價最平，朋友B說北倫敦交通方便，朋友C說西倫敦才是真正靚區，如果未認清自己的需要，持續在東南西北中掙扎，以倫敦樓現時的搶手程度看，「左度右度」後，好樓盤和單位早已售罄，最終落得四大皆空。

目標要具體

避免空泛籠統的目標，例如減肥、多做運動、努力賺錢……這些目標不夠具體，也無法衡量，不如改為一星期只吃一次宵夜、每周跑步兩次、將一半積蓄進行投資等等。

有些客人想買樓，見市場上有十個樓盤，會去勻所有展銷會，但問題是大部分樓盤提供的資訊大同小異，如何從中找出適合自己的物業﹖首先要冷靜分析個人需要，其次是聽取專業銷售人員的意見，例如為子女升學，居住地點不止要校網好，還要有良好治安和環境，例如足夠的綠化空間，或是兒童友善社區；以投資為主的話，交通網絡和社區發展潛力是重點。

設定長線計劃

在日常生活中，我們習慣先處理緊急事，但人生有很多非緊急而重要的事需要持續實行，例如運動、學習、累積財富等，都不是一時三刻看到成果，要長時間去做，正如張家輝所說：「你依家冇，但係將來會有！」

我經常說，買海外樓是長線投資，至少等三、五年來賺取租金和升值。近年來，英國樓價持續上升，雖然利息加了幾次，但租金亦不斷增加，回報達四至五厘，我相信今年會愈來愈多人留意倫敦的apartment，原因是因疫情暫時離開倫敦的上班族已陸續回歸，進一步推高倫敦物業的出租率和租金回報，在環球經濟不明朗的情況下，是理想的長線投資項目。

留意鐵路沿線大型屋苑

根據全英房屋貸款協會（Nationwide Building Society, NBS）公布的第四季資料，倫敦平均樓價增長放緩，但依然拋離其他地區，錄得52.8萬英鎊，高於全英平均價一倍有多，樓價高是否不宜入市﹖

其實不然，在倫敦置業，我建議考慮鐵路沿線的大型屋苑，像Zone 2西南部的小區Clapham，生活成本相對較低，但社區配套完善，其中Clapham Junction的交通網絡更加無敵，前往維多利亞站只需六分鐘，可連接District線、Circle線和Victoria線，半小時內到達Gatwick Airport，吸引大量學生和專業人士進駐，令Clapham區近年的發展不斷擴大，所以只要揀選合適的地段，物業出租穩定，回報率高，樓價和利息都可以一併賺回來。