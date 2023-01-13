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英國樓市升勢放緩 投資客將重臨 料今年仍有5％增長

【Presented by：WAW Creation】2022年英國樓市經歷起伏跌宕，在通脹加息、首相更替、匯率下跌等影響下，「全年埋單」仍錄得正增長。根據英國物業交易網站Zoopla資料顯示，英國去年樓價上升7.2%，平均樓價上漲 17,500 英鎊，然而放緩勢頭正在增強。李丹翔預料英國停止加息後，樓市會回穩，相信下半年樓市可重拾升幅，全年或有5%增長。投資客及「以房養學」的買家亦會重臨，開放式及一房單位將再受關注。

 

李丹翔經常說英國樓市有「三低一高」優勢，惟至今除了匯率仍位處低水，樓價、租金及利息都已升高。他表示，英國樓價在2022年先升後跌，上半年有多項提振措施令樓市相當活躍，下半年則因加息影響而跟隨全球樓市下跌，整體仍有7.2%增長已算不錯。由於香港買家以自住為主，英鎊低水及樓價回調絕對有利入市。只要英鎊匯率在10算以下，港人都值得投資，即使現時供款利息增加，但以港幣進行物業按揭供款也是相對「便宜」。雖然英國樓市在去年底勢頭減弱，但卻為2023年帶來良好引子，發展商的樓盤售價將不會「企硬」，買家會更容易購買心儀單位。

 

陸客將回流英國樓市

為了抑制高通脹，英倫銀行自2021年12月起調高基準利率，由當時最低的0.1厘加至現時的3.5厘，住房貸款利率亦大幅上升。利息增加也帶動租金持續上升。李丹翔認為是「羊毛出在羊身上」，業主將加息供款轉嫁給租客所致。他相信過去兩年在英國租樓的人都會感到「辛苦」，有些人要降低租樓預期，搬到較為偏遠或質素一般的物業，所以也有很多人想轉租為買，產生「租樓不如供樓」的心態。

除了當地人有置業需求，李丹翔指出，疫情前有很多中國人投資英國物業，因無法實地睇樓而停止，現在通關回復，中國買家的成交量也會重臨。另外，英國放寬BNO Visa申請資格，容許1997年7月1日後出生，父母之一有BNO 資格的港人，可獨立申請BNO Visa。李丹翔認為措施象徵英國繼續放寬BNO移居資格，而非這批人有很多需求。如果這些年輕人到英國，相信會是經濟能力不高的打工一族或單身人士，購買開放式或一房單位作為跳板，而優勢是一般可享首次置業的慳稅優惠。

 

樓價不會大幅折讓

英國樓市升勢減弱，令人憂慮今年樓市有下跌風險。李丹翔指出，英國發展商很懂得迎合市場，即使在金融風暴及脫歐時也做到樓市供求平衡，因此發展商不會劈價蝕賣物業，特別是有實力的英國倫敦發展商。預料發展商在上半年清貨，售價會「鬆手些」，但下半年要「交功課」價錢則會進取些。他坦言，上半年樓價下跌3%-5%並不會感到意外，但買家都在等待時機入市，相信只要息口穩定，下半年樓市有機會回升，如果通脹嚴重，全年樓價或會有超過5%增長。

 

「細價公寓」受重視

英國樓市在疫情下以自用為主，投資者不多。李丹翔預料今年投資者回歸，會趁英鎊匯率低水及樓價回調入市，並會選擇樓花期較長的物業，以博取數年後收樓時候，可享有樓價上升及利息降低的環境。

李丹翔在去年中已預視Apartment市場回流，於9、10月推售Apartment取得不錯成績，他看好今年的開放式及一房市場，因為「銀碼細」容易下決定，已有新加坡的投資者在英國「大手」買入五間或十間物業。因此今年公司的銷售部署，除了House市場，也會聚焦Apartment市場，無論是倫敦市中心或倫敦周邊，只要是位置不錯，價錢較低的物業都會受到買家關注。

隨海外留學回流，李丹翔相信「以房養學」也會回復，家長及投資者會在七八月開學前作部署。預料今年在港推售的樓盤不像去年針對急需居住的自用者，而是各類型樓盤都會有售，並會有更多樓花項目選擇。

 

兩房單位攻守兼備

如要在公寓市場尋找合適樓盤，李丹翔認為兩房單位會是最佳選擇，可以自用，也可出租給家庭或兩人合租租客。他表示，在市道差的時候，三房客會搬到兩房；市道好，一房客會升級到兩房，可謂進可攻退可守，因此受到自住及投資客青睞。另外，60至70萬英鎊的兩房單位是一般英國人都有能力負擔的價格，市場易有承接。

Crossrail開通，將倫敦由西至東貫通，交通時間也大幅縮短。李丹翔表示，現時倫敦物業選擇範圍闊，不一定要選擇倫敦市中心。很多人都不介意居住地點偏遠一些，只要是距離倫敦市中心30分鐘車程內就會考慮，地鐵沿線、學校附近、樓價合適的地區都有會追捧。但他強調不是價錢低就值得買，應選擇有「故事」的地區，例如有社區重建、有新鐵路站帶動。要留意該地方有發展商進駐、有新鐵路線及工作機會等。在地區選擇上，他認為名人區Richmond會繼續受到追捧、已發展的Clapham有很多有價值的物業出現，新開發區Watford的樓價未見進取，在發展階段可入手，待發展完成時迎來樓價「爆升」機會。

 

英國樓不再「獨霸全球」

日本樓將強勢回歸

英國樓市去年在香港銷售表現可謂一支獨秀，今年回復通關，海外樓也勢將回歸。李丹翔表示，今年英國樓在香港依然會是「最受歡迎」，但不會獨霸全球。日本將會強勢回歸，原因是日本長時期未有加息，當地銀行將物業按揭貸款由以往5成放寬至6、7成，貸款年期也由15年增至30年，顯示當地銀行對市場充滿信心。另外，過去兩年未必賺錢的BnB公寓，現在也有非常良好的入住率。李丹翔指，公司在日本的三個樓盤，入住率都超過95%，租金也不斷提升，相信今年入住率及租金可追回失去的兩年。

至於其他亞洲市場，李丹翔估計，曼谷市場也會回復，但買家不如以往買樓投資，而是買入作為自住或度假之用。發展商要「清貨」，樓盤開價也不如以往進取，買家可伺機「執平貨」。馬來西亞會是港人另一選擇，同樣是以自住或度假為主，可以「平價住大屋」，但銷情不會像以往瘋狂，地點亦只限吉隆坡。此外，新加坡令人又愛又恨，雖然樓價貴及海外買家要支付34%印花稅，但去年仍有很多熱錢流入新加坡，令樓價累積驚人升幅。組屋售價也升至一百萬坡紙，購買力強勁。租金方面也上升很多，現在3,500坡紙也租不到一房單位。估計今年也會有少量新加坡樓盤在港銷售。