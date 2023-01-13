市場信息：日本大阪、越南胡志明、加拿大列治文、英國西南倫敦、澳洲、泰國物業

時間：中午12點至下午6點
地點：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心10樓
代理：中原（海外）
查詢或報名：6418 8771 / 8208 8268
澳洲Airbnb工作坊
日期：1月14及15日（星期六及日）
時間：上午11時至下午7時
Airbnb真實案例分享會：下午3點 (每日一場)
地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery
代理：Ray White Hong Kong
查詢：2376 1088
西南倫敦Clapham Junction SW11 物業展銷會及免費講座
日期：1月14及15日（星期六及日）
時間：上午11時至下午6時
地點：尖沙咀喜來登酒店3樓
代理：FMI至匯投資
查詢：3758 2969
WhatsApp：5611 8401
大阪全新鐵路盤及「經營管理簽證」展銷會及免費講座
日期：1月14及15日（星期六及日）
時間：上午11時至下午6時
地點：尖沙咀喜來登酒店3樓
代理：FMI至匯投資
查詢：3758 2969
WhatsApp：5611 8401
泰國物業展銷會
日期：1月14及15日（星期六及日）
時間：中午12時至下午6時
泰國「十年長期居民簽證」分享會
時間：中午12時及下午3時（每日兩場）
地點：銅鑼灣告士打道255號信和廣場15樓1503室
代理：SQM咫尺環球置業
查詢：9696 0081 / 9696 0082
胡志明市物業投資講座
日期：1月14及15日（星期六及日）
第一節：中午12時至下午2時（英語）
第二節：下午2時至4時（廣東話）
第三節：下午4時至6時（廣東話）
地點：馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳及蓮花廳
代理：Ashton Hawks
網址：https://www.ashtonhawks.com/zh/the-beverly-vinhomes-grand-park/
註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com。