曼谷樓市疫後復蘇 綜合發展項目成新趨勢

曼谷樓市在疫情前升上高峰，樓盤供應量非常多，但至今已出現變化。發展商 Vimarn Suriya（Dusit International旗下公司）行政總裁 La-ead Kovavisaruch 表示，受疫情影響，很多發展商暫停開發新項目，新盤供應數目減少，買家亦由曼谷公寓市場，轉為在郊區購買房屋。由於缺少海外買家，當地樓價也出現一兩成折讓。但隨着去年泰國通關，工作人口重返曼谷，發展商已再度開發新項目。現時在曼谷新盤供應不多的情況下，樓價已回到疫情前水平。

高級公寓市場方面，La-ead透露，由於供應少，狀況依然良好。即使疫情期間外國投資者減少，但仍有當地富人入市。公司推出奢華公寓項目，得到高淨值的泰國買家支持，銷售仍然不錯，單位售出多達50%，超出公司 2022 年的目標。

置業心態及需求改變

經歷疫情洗禮，在通脹及加息環境下，La-ead認為投資情緒已經改變，她表示，以往很多人喜歡在不同國家置業投資，賺取出租或出售回報，但這類投資愈來愈少，「炒樓」情況已減少。現在一般是為居住、作為第二家園或子女升學之用。她預料泰國地產市道會如以往般向好，而優質地段、供應少的奢華公寓項目，售價仍會迅速上升。

另一方面，疫情困阻衍生「在家工作」新模式，很多工作已可通過互聯網進行，例如藝術家、律師、顧問及撰寫程式等自由工作人員，都可以跨地域工作。La-ead表示，泰國有良好的互聯網建設，生活指數非常低，所以很有潛力成為這些自由工作人員的居住地點。此外，泰國有多間頂尖的國際學校，教育質素高，學費比香港低三四成，不少學生畢業後都可入讀英美的著名大學。另外，泰國擁有世界級醫療設施，而且收費不高，吸引世界各地人士前來就醫。所以泰國無論是升學或退休都是很好的地方。她強調，泰國一直是香港及內地人購買房產目的地，相信樓市在通關後會迅速回復，加上泰國在去年推出「長期居留（LTR）」簽證，可吸引更多外國人到泰國購買房地產。

黃金地段打造「最完整」綜合項目

延續Dusit品牌的精神及傳統，發展商在擁有50年歷史的五星級酒店Dusit Thani Bangkok原址，開發出曼谷綜合式地標項目Dusit Central Park。La-ead表示，綜合式發展項目會是曼谷房地產市場的發展趨勢。她強調現在買樓不再只是買「硬件」，也需要提供良好服務。現時泰國已有很多酒店品牌住宅，為住戶提供五星級服務。而Dusit Central Park會是曼谷「最完整」的綜合項目，集合住宅、酒店、辦公室及購物中心於一身，設有豐富的住客設施，包括在29層及46層均設有游泳池及健身室供住客享用，並會為住戶提供清潔服務（House Keeping）等。

Dusit Central Park位處泰國主要的金融中心，有多間大型商業機構匯聚，毗鄰曼谷「綠肺」的市區公園Lumpini Park，環境優越。La-ead表示，買樓首選交通方便及治安良好。項目附近有美國、日本、澳洲、英國等大使館，是非常安全的高級地段。也是曼谷輕軌（BTS）和曼谷地鐵（MRT）交匯的地方，3至5分鐘車程可達高速公路，交通非常方便。

曼谷綜合式地標項目Dusit Central Park 盛載品牌「永恆優雅」的服務之道

由泰國頂級酒店公司Dusit International與泰國零售和房地產巨頭Central Pattana PCL共同發展的全新綜合式地標項目Dusit Central Park，將聳立於曼谷市中心的黃金地段，位處是隆路（Silom Road）及拉瑪四世路（Rama IV Road）的交匯處，以全新地標重塑天際景觀。

項目佔地3.7公頃，總值達460億泰銖，原址為五星級酒店Dusit Thani Bangkok，現由兩個獨具魅力的品牌概念構成，包括格調時尚的Dusit Parkside和極致豪華的Dusit Residences；項目更設有高級購物商場、五星級酒店和甲級寫字樓，所有元素的設計均恪守可持續發展和風水原理，考慮到毗鄰「曼谷綠肺」Lumpini Park的「風、水」流向，並利用屋頂公園的翠綠植物和迷人水景，創造出平衡相生的生態系統。項目現正施工，預計於2025年竣工。

兩種公寓風格

項目帶來兩種風格鮮明的居住概念，其中，位於項目9至29樓的Dusit Parkside，設有246套時尚公寓，面積由592至1,238平方呎不等，以先進的設施和現代風格的室內設計，滿足新一代富裕的專業人士及年輕家庭需要。位於30至 69樓Dusit Residences，坐擁160套超級豪華公寓，面積介乎1,290至8,073平方呎，以永恆經典的優雅氣息，超大起居空間，給住戶盡享美好生活。此外，項目發展的全新酒店將24小時提供五星級設施和服務，秉承「永恆優雅（Always Gracious）」的服務之道，讓住戶盡享無可比擬的泰式待客之道。

曼谷Dusit Residences & Dusit Parkside

地址：Silom-Rama IV intersection, Bangkok Thailand

發展商：Dusit International 及Central Pattana

住宅數目：406個

間隔：1至4房豪華住宅單位及頂層特色單位

面積：592至8,073平方呎

售價：港幣3,780,000元起

代理：世邦魏理仕國際項目營銷部

電話：2820 6553

電郵：ipm.hongkong@cbre.com.hk