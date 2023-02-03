翔勝視野：英倫名校區哈羅活化大計

說起來，2023年英國樓價是升還是跌？市場上的分析頗為兩極化，就像買大細一樣，兩邊也有追隨者。

料下半年樓價回升

去年英國樓價先升後跌，上半年樓市活躍，下半年卻因通脹及加息影響突然降溫，且弱勢跨越年頭，令不少人擔心樓市會進一步下跌。

我沒有羅庚在手，但對市況相當樂觀，以我多年累積的經驗看，只要息口穩定，下半年樓市有望回升。我跟英國發展商打交道多年，了解他們的市場策略，即使以往受金融風暴和脫歐打擊，也不會劈價蝕賣物業，尤其是扎根倫敦，具有實力的發展商，相信會選擇在上半年清貨，因此新盤定價比較鬆手，但下半年要交功課，價錢必會較為進取。如果有意於今年內在英國置業，就要把握適當時機入市。

留意市郊隱世寶藏

香港買家以自住為主，除非樓價大上大落，否則年內的輕微調整對業主影響不大。置業需要看得更遠，首要重點是慎選有長線發展潛力的地段，包括市中心、鐵路沿線、車站交匯處等都是值得考慮的地點。

以倫敦為例，Zone 1 prime location當然無得輸，但並非人人買得起貴價豪宅，退一步看，Zone 3、4、5都有很多優質區。試過有客人一聽Zone 5便擰頭，但大家可能有所不知，倫敦市郊有不少隱世寶藏，例如世界知名的哈羅公學就位於Zone 5的哈羅區，作為孕育貴族名人的學區，不論學校質素、社區環境和生活配套都絕不遜色。

98%公立學校獲Ofsted評為優良

名校區的優勢不用多說，而且哈羅區不止得一間私立名校，區內有98%的公立學校獲Ofsted評為優良級別，其中的Whitefriars School是極搶手的一條龍公立學校，由三歲入學可讀至中學畢業，期間不用再撲學校，為家長們減輕不少壓力。

2013年，哈羅區通過耗資17.5億英鎊的大型活化計劃The Harrow and Wealdstone Area Action Plan，整個計劃的焦點是名為The Heart of Harrow的社區重建項目，發展核心圍繞Harrow & Wealdstone鐵路站和前柯達廠房一帶，重建後將提供超過五千五百間房屋、三千多個新增職位。

一站三線匯聚

Harrow & Wealdstone鐵路站是倫敦西北部交通樞紐，集合地鐵Bakerloo Line、地上鐵和West Midlands火車三線匯聚，搭地鐵半小時內直達倫敦市中心，乘坐火車到Euston站只需十三分鐘，對上班族非常方便。

據英國地產網站Rightmove的最新數據顯示，哈羅區現時平均樓價約33.5萬鎊，當地新盤一至三房單位開售價由30萬鎊至56萬鎊，在倫敦來說銀碼細，性價比高。

筆者認為，如趁樓價回調之際入市，待2027年哈羅區活化工程完結時，樓價必然上升，屆時自用者將享有更完善的社區交通配套，投資者則能以小成本賺取高回報兼高升值。