樓盤點睛：英國伯明翰、日本沖繩、澳洲悉尼樓盤

項目絕大部分屋型以獨立屋或半獨立屋為主，設有多種戶型選擇，私隱度高。3房「半獨立屋」由實用面積1,089平方呎起，備有雙車位及花園，售價39萬英鎊起；4房「獨立屋」由實用面積1,342平方呎起，備有雙車位及花園，售價50萬英鎊起。另外，單位以星級標準交付，設全屋典雅裝修、電器及櫥櫃等，可享永久業權，屋苑管理費僅需66英鎊一年。

Tenchlee Place預計今年落成，首期只需10%，可承造最高75%按揭（滙豐銀行或其他）；不設差餉及地租，租金回報約5%。

Tenchlee Place

位置：Shaftmoor Lane, Hall Green, Birmingham, West Midlands, B28 8SW

發展商：David Wilson Homes

面積：1,089至1,444 平方呎

間隔：3至4房

價格：39萬英鎊起

預計完工日期：2023年

物權年期：永久業權

代理：FMI至匯投資

查詢：3468 7188

伯明翰市洋房別墅展銷會及免費講座

日期：2月4及5日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：尖沙咀喜來登酒店3樓

日本沖繩 瀬底島高級海景民宿 全幢建築 休閒娛樂之選

項目位於亞洲人氣度假勝地的沖繩，徒步數分鐘即有多間餐廳、超市及便利店。地理位置優越，鄰近多個人氣沙灘，包括瀨底海灘及柿原海灘。駕車約6分鐘可抵達本部町谷茶公園，駕車約15分鐘可抵沖繩海洋博公園，輕鬆前往多個人氣景點。

瀨底島上有多間不同類型的民宿及酒店，此項目於2020年建成，面積約1,136平方呎，設有天台私人游泳池，可眺望開揚海景。位置一流及配備時尚裝修，獲多位日本人住宿評價高分。全幢高級海景民宿僅售10,670萬円，投資經營民宿或自用皆可。

瀬底島高級海景民宿

建成︰2020年9月

構造︰RC造 2階建

土地︰173.74平方米

面積︰105.55平方米

售價︰10,670萬円（約港幣650萬元）

代理： Sakura Japan Property Limited

日本物業投資免費一對一諮詢

日期：星期一至日

時間：上午11時至下午6時

地址：尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

電話登記：6810 2200

澳洲悉尼Kogarah 悉尼南岸高性價比自住市區盤

Kogarah位處當地人喜愛地區，與其他類似地區如Burwood的同戶型相比，樓價低水近兩成。項目提供1至3房單位選擇，擁屋頂花園及燒烤區，售價657,500澳幣起（港幣約368萬元），屬悉尼高性價比項目。

項目坐落南岸的教育中心，是悉尼人口與學校比例最高的地區。多所公立及私立名校雲集，備受中產家庭歡迎。項目更鄰近Brighton-Le-Sands等多個世界級海灘，10分鐘車程內可達3大購物中心，包括位於華人區的Westfield Hurstville，生活配套齊全。

Kogarah

日期：2月4及5日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

WhatsApp：5268 8329

免費講座

主講（澳洲）：銷售總監Felix

2023澳洲樓市展望

時間：2月4日（星期六）下午3時

悉尼Kogarah地區詳解

時間：2月5日（星期日）下午3時