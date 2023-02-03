樓盤點睛：英國伯明翰、日本沖繩、澳洲悉尼樓盤

【Presented by：WAW Creation】
英國罕有鐵路沿線洋房別墅項目Tenchlee Place，位於「伯明翰市」B28鐵路沿線，毗鄰Spring Road火車站，4站到伯明翰市中心及Solihull，適合「無車」一族。所有洋房均獲得能源效益證書（EPC）A/B級，為住戶減少最多58%能源支出，即每年最高可節省2,600英鎊。
項目絕大部分屋型以獨立屋或半獨立屋為主，設有多種戶型選擇，私隱度高。3房「半獨立屋」由實用面積1,089平方呎起，備有雙車位及花園，售價39萬英鎊起；4房「獨立屋」由實用面積1,342平方呎起，備有雙車位及花園，售價50萬英鎊起。另外，單位以星級標準交付，設全屋典雅裝修、電器及櫥櫃等，可享永久業權，屋苑管理費僅需66英鎊一年。
Tenchlee Place預計今年落成，首期只需10%，可承造最高75%按揭（滙豐銀行或其他）；不設差餉及地租，租金回報約5%。
位置：Shaftmoor Lane, Hall Green, Birmingham, West Midlands, B28 8SW
發展商：David Wilson Homes
項目位於亞洲人氣度假勝地的沖繩，徒步數分鐘即有多間餐廳、超市及便利店。地理位置優越，鄰近多個人氣沙灘，包括瀨底海灘及柿原海灘。駕車約6分鐘可抵達本部町谷茶公園，駕車約15分鐘可抵沖繩海洋博公園，輕鬆前往多個人氣景點。
瀨底島上有多間不同類型的民宿及酒店，此項目於2020年建成，面積約1,136平方呎，設有天台私人游泳池，可眺望開揚海景。位置一流及配備時尚裝修，獲多位日本人住宿評價高分。全幢高級海景民宿僅售10,670萬円，投資經營民宿或自用皆可。
售價︰10,670萬円（約港幣650萬元）
代理： Sakura Japan Property Limited
Kogarah位處當地人喜愛地區，與其他類似地區如Burwood的同戶型相比，樓價低水近兩成。項目提供1至3房單位選擇，擁屋頂花園及燒烤區，售價657,500澳幣起（港幣約368萬元），屬悉尼高性價比項目。
項目坐落南岸的教育中心，是悉尼人口與學校比例最高的地區。多所公立及私立名校雲集，備受中產家庭歡迎。項目更鄰近Brighton-Le-Sands等多個世界級海灘，10分鐘車程內可達3大購物中心，包括位於華人區的Westfield Hurstville，生活配套齊全。
地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery
代理：Ray White Hong Kong