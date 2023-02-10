翔勝視野：伯明翰滿足置業「三大條件」 市中心新盤全港首推

樓市較為活躍的英國城市，大部分都是熱門移民地區，早在1997年前已經有很多香港人落腳的伯明翰，現時是最多港人聚居的三甲城市。伯明翰位於英國中部，以往有「The Workshop of the World」之稱，在英國工業革命時期是鐵路機車、蒸汽機、船舶製造中心，同時是重要的金屬加工區，在鑄幣及製作槍械等領域十分著名。昔日的世界工廠為何會吸引香港人移民和投資？全因伯明翰目前已成功轉型，可一次過滿足香港人置業投資的三大條件：樓價平、名校多、回報高！

市中心大改造

長久以來，伯明翰都被視為曼徹斯特的對手，兩者力爭英國大城的「阿二」寶座。伯明翰的優勢是面積大，可發展地區比曼城多。2010年，伯明翰政府啟動為期20年的Big City Plan發展大計，耗資一百億英鎊為多個舊區大變身，興建HS2高鐵網絡、商業及公共設施，大力推動經濟發展。

伯明翰現時以金融、旅遊業為主，每年接待千萬旅客，商業區的繁華程度媲美倫敦。近年滙豐銀行、高盛投資銀行、德意志銀行、德勤及PWC會計師樓等國際企業已先後進駐，預計未來五年每年經濟增長2%，比倫敦及東南部更高。

大家都知道，新經濟體必然吸引年輕專才湧入，伯明翰居民超過六成低於35歲，是歐洲最年輕人口城市之一，加上區內有伯明翰大學、阿斯頓大學、紐曼大學、伯明翰城市大學等多間高等學府，房屋和租務需求強勁。根據英國地產網站Zoopla的數據顯示，去年伯明翰的物業平均價為24.4萬英鎊，租金回報達5.5%，遠超倫敦的2%至3%。如此低門檻及高回報，在香港、倫敦都絕對享受不到，懂得計算的投資者自然心中有數！

投資升值回報高

曾經有投資者問我：伯明翰的重建大計已進行了10年以上，市內黃金地段早已幾何級升值，現時入手是否臨近水尾？其實我早說過，伯明翰的好處是面積大，Big City Plan內還有不少尚未飽和的投資點。

最近我發掘出市中心Colmore商業區的準現樓新盤，率先帶來香港作全球首推，首張價單比同區物業平兩成，入場費僅22萬英鎊。要知道，Colmore是伯明翰主要核心商業區，鄰近New Street和Snow Hill Wharf火車站，途經Colmore的HS2高鐵站將於2026年開通，屆時只需49分鐘即直達倫敦，預計高鐵通車後，該區樓價必然大幅攀升。我自問市場觸覺向來敏銳，趁樓價「低水」正是搜羅高潛質新盤的最佳時機，只看大家是否夠心明手快把握先機！