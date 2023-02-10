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專家觀點>海外置業錦囊

市場信息：英國曼徹斯特、伯明翰、澳洲布里斯本、日本大阪展銷會

【Presented by：WAW Creation

曼徹斯特大型千億高鐵站旁 優質住宅項目

日期：2月11及12日（星期六及日）

時間：中午12時至下午6時

活動：徹斯特2023最新基建及發展潛力藍圖分析/2023英國最新按揭資訊及實例分享

時間：下午2時30分

地點：中環雲咸街8號27樓全層

代理：中原（海外）

查詢及預約：6418 8771

 

伯明翰市中心全新項目展銷會及免費講座

日期：2月11及12日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：尖沙咀喜來登酒店3樓

代理：FMI至匯投資

查詢：3758 2969

WhatsApp：5611 8401

 

布里斯本Monarch Residences展銷會

日期：2月11及12日（星期六及日）

時間：上午11時至下午7時

 

免費講座：布里斯本投資機遇

主講：銷售總監 Felix

時間：下午3時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

代理：Ray White Hong Kong

查詢：2376 1088

 

大阪市中心全新住宅展銷會及免費講座

日期：2月11及12日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：尖沙咀喜來登酒店3樓

免費講座：中午12時

代理：FMI至匯投資

查詢 / WhatsApp：5611 8401

 

註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com