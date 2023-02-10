市場信息：英國曼徹斯特、伯明翰、澳洲布里斯本、日本大阪展銷會

時間：中午12時至下午6時
活動：徹斯特2023最新基建及發展潛力藍圖分析/2023英國最新按揭資訊及實例分享
時間：下午2時30分
地點：中環雲咸街8號27樓全層
代理：中原（海外）
查詢及預約：6418 8771
伯明翰市中心全新項目展銷會及免費講座
日期：2月11及12日（星期六及日）
時間：上午11時至下午6時
地點：尖沙咀喜來登酒店3樓
代理：FMI至匯投資
查詢：3758 2969
WhatsApp：5611 8401
布里斯本Monarch Residences展銷會
日期：2月11及12日（星期六及日）
時間：上午11時至下午7時
免費講座：布里斯本投資機遇
主講：銷售總監 Felix
時間：下午3時
地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery
代理：Ray White Hong Kong
查詢：2376 1088
大阪市中心全新住宅展銷會及免費講座
日期：2月11及12日（星期六及日）
時間：上午11時至下午6時
地點：尖沙咀喜來登酒店3樓
免費講座：中午12時
代理：FMI至匯投資
查詢 / WhatsApp：5611 8401
註：相關展銷會資料以主辦單位公布為準，歡迎提供資料，可電郵至worldpp@mingpao.com。