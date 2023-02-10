樓盤點睛：日本大阪、泰國曼谷樓盤

Fine Residence Osaka Honmachi：樓高15層的現樓項目，位處大阪核心，與核心商業區北區及中央區只有數街之隔，5分鐘步程可達三站：本町、四橋及心齋橋站。

The Fine Tower Osaka Higobashi：項目位於大阪市中之島（Nakanoshima），緊鄰梅田CBD和淀屋橋（Yodoyabashi）金融區，該區獲重點發展，社區和交通套配將會大大升級，包括將會新建浪速筋線車站。項目樓高達34層，景觀開揚，是區內矜罕的高層住宅。

The Fine Tower West Coast：項目樓高29層，景觀開揚，能俯瞰有「大阪10大夜景」美譽之大阪灣一帶海景。10分鐘可達難波及心齋橋。交通亦四通八達， 3分鐘步程可達JR環狀線弁天町駅，步行6分鐘到大阪中央線的站，輕鬆連接城市內多個主要地方。

The High Horie：大阪市中心核心地區西區（Nishi-ku）的現樓項目，步行可到3個車站連通4條電車路線，包括步行1分鐘即達的西長堀站。項目鄰近心齋橋及難波，而且受惠未來的浪速筋線車站，升值潛力見好。

日本著名發展商京阪電鐵物業聯展

日期：2月11及12日（星期六及日）

時間：上午11時至下午6時

地點：仲量聯行辦公室–香港英皇道979號太古坊一座7樓

代理：仲量聯行

查詢：3759 0909

泰國曼谷 FLEXI Sathon 市中心湄南河畔現樓

項目坐落曼谷市中心湄南河畔，交通方便，步行7分鐘可達BTS Krung Thon Buri站，坐擁Green Line及Gold Line雙線優勢，1站到ICONSIAM，有全新大型百貨公司ICONSIAM暹羅天地購物中心，內有首個盛載泰國傳統文化的室內水上市場，購物、娛樂、美食盡在其中。

項目擁完善社區配套，步行可達SENA Fest購物中心，6分鐘車程到Chong Nonsi商業區、9分鐘車程到Sathon核心金融區、13分鐘車程到SIAM、14分鐘車程到Chit Lom等旅客熱門購物區。數公里範圍內還有Bangkok Christian College、Assumption College等學校選擇。

FLEXI Sathon由日本發展商阪急阪神聯乘Sena匠心建造，位處曼谷市中心豪宅地段，以「每日成為玩樂日」為理念，給住戶一個可滿足各種生活方式的家。建築內設有5米闊的走廊，種有樹木，讓光線和風進入建築，帶來大自然感覺。項目設有開放式、1及2房單位選擇，面積由271至552平方呎。提供室外泳池、健身室、派對房及休憩園林等設施。

FLEXI Sathon

發展商：Sena

地址：Charoen Nakhon 22 Alley,

Bang Lamphu Lang, Khlong San,

Bangkok 10600, Thailand

單位數量：479伙

面積：271至552平方呎

間隔：開放式、1、2房

價格：港幣60萬元起

落成日期：2022年第4季落成現樓

產權：永久業權

代理：OVC Property

查詢：3905 3888

日本大阪 北區‧吉室住宅 兩年樓齡 距離大阪站12分鐘步程

項目位於大阪北區，鄰近人氣地區「梅田」，交通及購物方便，徒步數分鐘即可抵達餐廳、超市及便利店，周邊亦有不少人氣景點。包括步行約8分鐘可達的梅田藍天大廈空中庭園展望台，可在此飽覽大阪市及淀川美景。步行約12分鐘可達JR大阪環狀線「大阪」站，約23分鐘車程即達新大阪站，約30分鐘可達天王寺站。

項目在2021年建成，是樓齡只有兩年的罕見新物業。單位實用約438平方呎，設有1房1廳，另有89平方呎露台。推薦的5樓單位，連土地永久產權，售價為3,480萬日元，自用出租皆可。

日本大阪北區吉室住宅

地址︰大阪府大阪市北區大淀中2丁目6-17

構造︰RC造15階建 / 5階部分

面積︰40.71平方米（約438平方呎）

露台︰8.28平方米（約89平方呎）

建成︰2021年2月（現樓）

售價︰3,480萬日元

代理︰Sakura Japan Property Limited

日本物業投資免費一對一諮詢

日期︰星期一至日

時間︰上午11時至下午6時

地址︰尖沙咀寶勒巷4號金帝行7樓

查詢︰6810 2200