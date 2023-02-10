樓盤點睛：日本大阪、泰國曼谷樓盤

【Presented by：WAW Creation】
日本著名發展商京阪電鉄不動產歷史悠久，早於1906年已在大阪、京都和關西滋賀縣發展京阪電鐵提供鐵路服務，現於日本多個不同城市均有全新住宅項目。是次物業聯展將介紹多個地段優越的最新項目，部分更是即買即住。
Fine Residence Osaka Honmachi：樓高15層的現樓項目，位處大阪核心，與核心商業區北區及中央區只有數街之隔，5分鐘步程可達三站：本町、四橋及心齋橋站。
The Fine Tower Osaka Higobashi：項目位於大阪市中之島（Nakanoshima），緊鄰梅田CBD和淀屋橋（Yodoyabashi）金融區，該區獲重點發展，社區和交通套配將會大大升級，包括將會新建浪速筋線車站。項目樓高達34層，景觀開揚，是區內矜罕的高層住宅。
The Fine Tower West Coast：項目樓高29層，景觀開揚，能俯瞰有「大阪10大夜景」美譽之大阪灣一帶海景。10分鐘可達難波及心齋橋。交通亦四通八達， 3分鐘步程可達JR環狀線弁天町駅，步行6分鐘到大阪中央線的站，輕鬆連接城市內多個主要地方。
The High Horie：大阪市中心核心地區西區（Nishi-ku）的現樓項目，步行可到3個車站連通4條電車路線，包括步行1分鐘即達的西長堀站。項目鄰近心齋橋及難波，而且受惠未來的浪速筋線車站，升值潛力見好。
地點：仲量聯行辦公室–香港英皇道979號太古坊一座7樓
項目坐落曼谷市中心湄南河畔，交通方便，步行7分鐘可達BTS Krung Thon Buri站，坐擁Green Line及Gold Line雙線優勢，1站到ICONSIAM，有全新大型百貨公司ICONSIAM暹羅天地購物中心，內有首個盛載泰國傳統文化的室內水上市場，購物、娛樂、美食盡在其中。
項目擁完善社區配套，步行可達SENA Fest購物中心，6分鐘車程到Chong Nonsi商業區、9分鐘車程到Sathon核心金融區、13分鐘車程到SIAM、14分鐘車程到Chit Lom等旅客熱門購物區。數公里範圍內還有Bangkok Christian College、Assumption College等學校選擇。
FLEXI Sathon由日本發展商阪急阪神聯乘Sena匠心建造，位處曼谷市中心豪宅地段，以「每日成為玩樂日」為理念，給住戶一個可滿足各種生活方式的家。建築內設有5米闊的走廊，種有樹木，讓光線和風進入建築，帶來大自然感覺。項目設有開放式、1及2房單位選擇，面積由271至552平方呎。提供室外泳池、健身室、派對房及休憩園林等設施。
地址：Charoen Nakhon 22 Alley,
Bang Lamphu Lang, Khlong San,
Bangkok 10600, Thailand
項目位於大阪北區，鄰近人氣地區「梅田」，交通及購物方便，徒步數分鐘即可抵達餐廳、超市及便利店，周邊亦有不少人氣景點。包括步行約8分鐘可達的梅田藍天大廈空中庭園展望台，可在此飽覽大阪市及淀川美景。步行約12分鐘可達JR大阪環狀線「大阪」站，約23分鐘車程即達新大阪站，約30分鐘可達天王寺站。
項目在2021年建成，是樓齡只有兩年的罕見新物業。單位實用約438平方呎，設有1房1廳，另有89平方呎露台。推薦的5樓單位，連土地永久產權，售價為3,480萬日元，自用出租皆可。
地址︰大阪府大阪市北區大淀中2丁目6-17
代理︰Sakura Japan Property Limited