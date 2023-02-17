翔勝視野：海上倫敦Brighton 宜玩宜居宜收租

以人口計算，東南部East Sussex最大的自治市鎮是Brighton and Hove，當中的著名海濱城市Brighton有三十萬人口，是東南部第一大城。在十八世紀前，Brighton只是一個小漁村，後來被國王喬治四世看上興建行宮，搖身一變成為最潮度假勝地。受到王室加持，Brighton自此聲價十倍，至今依然是英國熱門旅遊城市，過夜逗留旅客量最高峰每年高達一百六十七萬人次，單靠旅遊業已為英國貢獻三億八千萬鎊收益。

食住行齊全便利

不要被「度假勝地」幾個字誤導，以為Brighton只有陽光海灘吃喝玩樂，事實上，Brighton去年獲《泰晤士報》選為英國最佳居住城市之一，居民在過去十年不斷上升，預計七年後將有12.4%人口增長，原因是Brighton實在太方便！

第一，Brighton位於倫敦正南方，鐵路來往班次相當頻密，車程約一小時，前往Gatwick Airport只需半小時左右，可以轉機到歐洲各大城市，對內對外交通方便。

第二，Brighton有「海上倫敦」的稱號，市內有齊大大小小的商舖、餐廳、博物館、娛樂場所，其中教育更加是強項，私立學校Brighton College長踞英國十大名校榜，相信香港家長都很熟悉；大學方面，University of Brighton同樣是星級學府，當中的神科藝術及設計學系歷年來培養出不少世界知名的藝術家和設計師，時裝學院更被譽為全球Top 50之一。

第三，作為英國少有的海邊城市，Brighton有着輕鬆歡樂的氣氛，尤其市內的夜生活、文化藝術活動等多姿多彩，對於重視work life balance的年輕人來說特別有吸引力。

短租回報達12%

大部分Brighton物業坐享英倫海峽景觀，適合自用或投資，所以一直有批忠實擁躉，樓價硬淨，抗跌力強。自疫情後，英國民眾對居住地有新的理解和追求，遷往Brighton居住的倫敦人愈來愈多，加上大量遊客重臨，令當地住宿需求急增。根據英國地產網站Rightmove數據顯示，Brighton現時樓價比疫情前高出11%，去年至今租金增長8.2%；如將物業短期出租，回報更高達12%，被公認為英國最具潛力的房地產投資地區之一。

不過，英國樓的貨源往往趕不上需求，Brighton在過去十二年的新樓供應量只增加3%，但人口卻增加6%，因此新建樓盤非常搶手。對海外買家來說，搶到Brighton新樓的機會更加是難上難，有幸遇上的話，我會說你非常好彩，至於能否將彩頭轉化成一項長線投資，就要考考投資者的把握能力。